В США внесли ясность касательно субботней встречи с Ираном

В пресс-службе Госдепа сообщили, что делегации США и Ирана в ближайшую субботу проведут всего лишь встречу. Там отметили, что ее нельзя считать переговорами.
Делегации Соединенных Штатов и Ирана 12 апреля проведут не переговоры, а встречу. Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
"В субботу пройдет встреча. Это встреча. Переговоров нет. Еще раз – это не переговоры, а встреча. Обязательства таковы"
– американский дипломат
Брюс отметила, что в Омане действительно будет присутствовать спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. При этом она не стала подтверждать, что он встретится с иранской делегацией.
"Я не могу об этом говорить, но он будет там"
– глава пресс-службы
Ранее США пригрозили Ирану новыми ограничительными мерами при отсутствии консенсуса по ядерному соглашению. В Вашингтоне отметили, что они не могут позволить Тегерану обзавестись ядерным оружием.