Вестник Кавказа

В США внесли ясность касательно субботней встречи с Ираном

Госдеп США
© Фото: сайт Национального музея американской дипломатии
В пресс-службе Госдепа сообщили, что делегации США и Ирана в ближайшую субботу проведут всего лишь встречу. Там отметили, что ее нельзя считать переговорами.

Делегации Соединенных Штатов и Ирана 12 апреля проведут не переговоры, а встречу. Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"В субботу пройдет встреча. Это встреча. Переговоров нет. Еще раз – это не переговоры, а встреча. Обязательства таковы"

– американский дипломат

Брюс отметила, что в Омане действительно будет присутствовать спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. При этом она не стала подтверждать, что он встретится с иранской делегацией. 

"Я не могу об этом говорить, но он будет там"

– глава пресс-службы

Ранее США пригрозили Ирану новыми ограничительными мерами при отсутствии консенсуса по ядерному соглашению. В Вашингтоне отметили, что они не могут позволить Тегерану обзавестись ядерным оружием.

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