Вестник Кавказа

Иран подтвердил предстоящую встречу с делегацией США

Иран подтвердил предстоящую встречу с делегацией США
© Фото: сайт правительства Ирана
Делегации Ирана и США встретятся в субботу в Омане для проведения непрямых переговоров на высоком уровне, подтвердил минувшей ночью глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Полномочные представители Ирана и США в предстоящую субботу, 12 апреля, проведут встречу в Омане: это будут непрямые переговоры на высоком уровне, написал на своей странице в соцсети X глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи.

"Иран и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. Это в равной степени и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки"

- Аббас Аракчи

Ранее о предстоящей встрече сообщила журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи, передает РИА Новости.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что между Вашингтоном и Тегераном уже проводятся прямые консультации, отметив, что на субботу назначен контакт, который состоится практически на самом высоком уровне. Предстоящую встречу американский лидер назвал очень важной, добавив: "Посмотрим, что выйдет".

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