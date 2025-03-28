Иран подтвердил предстоящую встречу с делегацией США

Делегации Ирана и США встретятся в субботу в Омане для проведения непрямых переговоров на высоком уровне, подтвердил минувшей ночью глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Полномочные представители Ирана и США в предстоящую субботу, 12 апреля, проведут встречу в Омане: это будут непрямые переговоры на высоком уровне, написал на своей странице в соцсети X глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи.

"Иран и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. Это в равной степени и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки"

- Аббас Аракчи

Ранее о предстоящей встрече сообщила журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи, передает РИА Новости.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что между Вашингтоном и Тегераном уже проводятся прямые консультации, отметив, что на субботу назначен контакт, который состоится практически на самом высоком уровне. Предстоящую встречу американский лидер назвал очень важной, добавив: "Посмотрим, что выйдет".