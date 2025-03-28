Иран не собирается создавать ядерное оружие – МИД

В Иране в очередной раз заверили мировую общественность в нежелании создавать ядерное оружие. В МИД ИРИ отметили, что позиция Тегерана по этой проблеме абсолютна прозрачна.

Иран не планирует заниматься созданием ядерного оружия. Такое заявление сделал 7 апреля официальный представитель МИД страны.

"Позиция Ирана по ядерной проблеме абсолютно прозрачна. Она неоднократно озвучивалась с этой самой трибуны. В своем последнем твите глава МИД Ирана ясно обозначил, что Иран никогда и ни при каких обстоятельствах не стремился к обладанию ядерным оружием"

– Исмаил Багаи

Он подчеркнул, что данный вопрос – часть внешнеполитической стратегии Исламской Республики.

"Этот вопрос является частью нашей стратегии и убеждений и основан на фетве Верховного лидера. Поэтому я не думаю, что в этом вопросе должны возникнуть у кого-то сомнения"

– представитель МИД

Ранее один из иранских депутатов выступил с призывом создать ядерное оружия. По его словам, это нужно для того, чтобы на равных вести переговоры с Западом.

Напомним, накануне в Иране в очередной раз сообщили, что не собираются вести переговоры с США по ядерной проблеме без посредников. По словам главы МИД ИРИ, в этом нет никакого смысла, поскольку американцы регулярно угрожают им силой и выражают противоречивые позиции через своих официальных лиц.