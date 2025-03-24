Вашингтон рассматривает предложение о непрямых переговорах с Тегераном

США и Иран могут начать непрямые переговоры по ядерному вопросу. Ранее идею о прямых контактах отвергли в Исламской Республике, в связи с чем США начали рассматривать предложение ИРИ о переговорах при посредничестве других стран.

Соединенные Штаты всерьез рассматривают предложение Ирана о непрямых переговорах, посвященных ядерному вопросу. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщил портал Axios.

Примерно месяц назад президент США направил послание в Иран. В нем Дональд Трамп заметил, что заинтересован в переговорах с властями этой страны. Он указал на то, что Тегеран рискует столкнуться с военными мерами, если откажется от дипломатических контактов.

На днях президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан подчеркнул, что они отправили ответное письмо, в котором уведомили американскую сторону о своей готовности вести переговоры по ядерной сделке исключительно при посредничестве третьих стран.

Как Иран и США организуют непрямые переговоры?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что Иран и США для организации непрямых переговоров по ядерной сделке задействуют минимум посредников, и эти посредники будут выполнять исключительно технические функции, поскольку вопрос стоит о достижении консенсуса только между Тегераном и Вашингтоном.

"Стоит ожидать, что будет повторена схема работы, предшествовавшей подписанию СВПД. Тогда непрямые переговоры между Ираном и США организовывал Оман. Переговорщики от обеих сторон сидели в разных помещениях, а представители Омана были мостом между двумя делегациями. Конечно, США будут консультироваться со своими союзниками, которые участвовали в переговорах раньше – Великобританией, Германией, Францией, а Иран будет вести отдельные консультации с Москвой и Пекином. При этом маловероятно, что США и Иран пригласят эти страны в непрямые двусторонние переговоры", – пояснил Владимир Сажин.

"Можно быть уверенным в том, что за вычетом технического посредника США и Иран будут вести переговоры только друг с другом. Во-первых, американцы не допустят никого другого. Так было и до подписания СВПД: сначала американцы с иранцами решили основные вопросы, а потом непосредственно документ делали Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия на основании американо-иранских договоренностей. Во-вторых, для Ирана главное – снятие санкций, а они в основном американские", – продолжил востоковед.

"Кроме того, на повестке дня стоят вопросы, которые интересуют только США и Иран. Только администрация Трампа требует от Ирана прекращения программы баллистических ракет иранских и остановки активности ИРИ на Ближнем Востоке (имеется в виду поддержка членов "оси сопротивления"). Поэтому, конечно, трудно сказать, как будут развиваться дальше события, но переговоры будут вестись между Ираном и США. Думаю, стороны воспользуются опытом предыдущего периода и вновь встретятся в Омане", – ожидает он.

Когда дело дойдет до составления нового документа, будет реанимирован формат "5+1". "В закреплении ядерной сделки будут участвовать все постоянные члены СБ ООН и признанные ядерные державы, а также Германия и ЕС. Но это произойдет лишь в том случае, если Вашингтон и Тегеран придут к какому-то общему знаменателю по своим переговорам. Ситуация меняется каждый день, и к финальному этапу сделки может подключиться Саудовская Аравия. В любом случае, все зависит от Тегерана и Вашингтона, а остальные будут осуществлять поддержку той и другой стороне", – заключил Владимир Сажин.