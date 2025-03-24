Вестник Кавказа

Вашингтон рассматривает предложение о непрямых переговорах с Тегераном

Артем Соколов, Владимир Елизаров
Вашингтон рассматривает предложение о непрямых переговорах с Тегераном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США и Иран могут начать непрямые переговоры по ядерному вопросу. Ранее идею о прямых контактах отвергли в Исламской Республике, в связи с чем США начали рассматривать предложение ИРИ о переговорах при посредничестве других стран.

Соединенные Штаты всерьез рассматривают предложение Ирана о непрямых переговорах, посвященных ядерному вопросу. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщил портал Axios.

Примерно месяц назад президент США направил послание в Иран. В нем Дональд Трамп заметил, что заинтересован в переговорах с властями этой страны. Он указал на то, что Тегеран рискует столкнуться с военными мерами, если откажется от дипломатических контактов.

На днях президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан подчеркнул, что они отправили ответное письмо, в котором уведомили американскую сторону о своей готовности вести переговоры по ядерной сделке исключительно при посредничестве третьих стран.

Как Иран и США организуют непрямые переговоры?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что Иран и США для организации непрямых переговоров по ядерной сделке задействуют минимум посредников, и эти посредники будут выполнять исключительно технические функции, поскольку вопрос стоит о достижении консенсуса только между Тегераном и Вашингтоном.

"Стоит ожидать, что будет повторена схема работы, предшествовавшей подписанию СВПД. Тогда непрямые переговоры между Ираном и США организовывал Оман. Переговорщики от обеих сторон сидели в разных помещениях, а представители Омана были мостом между двумя делегациями. Конечно, США будут консультироваться со своими союзниками, которые участвовали в переговорах раньше – Великобританией, Германией, Францией, а Иран будет вести отдельные консультации с Москвой и Пекином. При этом маловероятно, что США и Иран пригласят эти страны в непрямые двусторонние переговоры", – пояснил Владимир Сажин.

"Можно быть уверенным в том, что за вычетом технического посредника США и Иран будут вести переговоры только друг с другом. Во-первых, американцы не допустят никого другого. Так было и до подписания СВПД: сначала американцы с иранцами решили основные вопросы, а потом непосредственно документ делали Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия на основании американо-иранских договоренностей. Во-вторых, для Ирана главное – снятие санкций, а они в основном американские", – продолжил востоковед.

"Кроме того, на повестке дня стоят вопросы, которые интересуют только США и Иран. Только администрация Трампа требует от Ирана прекращения программы баллистических ракет иранских и остановки активности ИРИ на Ближнем Востоке (имеется в виду поддержка членов "оси сопротивления"). Поэтому, конечно, трудно сказать, как будут развиваться дальше события, но переговоры будут вестись между Ираном и США. Думаю, стороны воспользуются опытом предыдущего периода и вновь встретятся в Омане", – ожидает он.

Когда дело дойдет до составления нового документа, будет реанимирован формат "5+1". "В закреплении ядерной сделки будут участвовать все постоянные члены СБ ООН и признанные ядерные державы, а также Германия и ЕС. Но это произойдет лишь в том случае, если Вашингтон и Тегеран придут к какому-то общему знаменателю по своим переговорам. Ситуация меняется каждый день, и к финальному этапу сделки может подключиться Саудовская Аравия. В любом случае, все зависит от Тегерана и Вашингтона, а остальные будут осуществлять поддержку той и другой стороне", – заключил Владимир Сажин.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
450 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иранские парламентарии пригрозили агрессорам ампутацией конечностей

Иранские парламентарии пригрозили агрессорам ампутацией конечностей

&quot;Военного пути&quot; решения вопроса ядерной программы не существует - МИД Ирана

"Военного пути" решения вопроса ядерной программы не существует - МИД Ирана

Зачем США бомбить Иран?

Зачем США бомбить Иран?

Шесть компаний попали под санкции США за помощь Ирану

Шесть компаний попали под санкции США за помощь Ирану

Ответ на письмо Трампа доставлен в США – Иран

Ответ на письмо Трампа доставлен в США – Иран

Верховный лидер Ирана назвал маловероятным удар США по стране

Верховный лидер Ирана назвал маловероятным удар США по стране

Иран подготовил ракеты для ответа на эскалацию со стороны США – СМИ

Иран подготовил ракеты для ответа на эскалацию со стороны США – СМИ

Иран согласился на переговоры через посредников с США

Иран согласился на переговоры через посредников с США

Иран ответил на письмо Дональда Трампа по ядерному вопросу

Иран ответил на письмо Дональда Трампа по ядерному вопросу

Иран скептически относится к последним инициативам Трампа – МИД

Иран скептически относится к последним инициативам Трампа – МИД

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы