Переговоры без посредников с США назвали бессмысленными в Иране

Иран не намерен вести переговоры с США в текущих условиях. В МИД Исламской Республики посетовали на то, что американцы постоянно угрожают им силой.

Ирану нет смысла вступать в прямые переговоры с Соединенными Штатами. Об сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

Он пояснил, что такая позиция его страны обусловлена действиями американцев.

"Прямые переговоры со стороной, которая постоянно угрожает применить силу <...>, и которая выражает противоречивые позиции через своих различных официальных лиц, не имеют смысла"

– глава ведомства

Около месяца назад глава Белого дома Дональд Трамп направил послание в Иран, в котором сообщил о своем настрое вести переговоры с властями этой страны. В то же время он обратил внимание на то, что Исламская Республика столкнется с военными мерами, если надумает отказаться от дипломатических контактов.

На прошлой неделе в ИРИ подтвердили отправку ответного письма, в котором уведомили американцев о своей готовности вести переговоры, посвященные ядерной сделке, но только при участии посредников.