Вестник Кавказа

Переговоры без посредников с США назвали бессмысленными в Иране

Аббас Аракчи
© Фото: сайт правительства Ирана
Иран не намерен вести переговоры с США в текущих условиях. В МИД Исламской Республики посетовали на то, что американцы постоянно угрожают им силой.

Ирану нет смысла вступать в прямые переговоры с Соединенными Штатами. Об сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

Он пояснил, что такая позиция его страны обусловлена действиями американцев.

"Прямые переговоры со стороной, которая постоянно угрожает применить силу <...>, и которая выражает противоречивые позиции через своих различных официальных лиц, не имеют смысла" 

– глава ведомства

Около месяца назад глава Белого дома Дональд Трамп направил послание в Иран, в котором сообщил о своем настрое вести переговоры с властями этой страны. В то же время он обратил внимание на то, что Исламская Республика столкнется с военными мерами, если надумает отказаться от дипломатических контактов.

На прошлой неделе в ИРИ подтвердили отправку ответного письма, в котором уведомили американцев о своей готовности вести переговоры, посвященные ядерной сделке, но только при участии посредников.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1585 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армия Ирана приведена в состояние повышенной готовности – СМИ

Армия Ирана приведена в состояние повышенной готовности – СМИ

Какими могут быть последствия американского вторжения в Иран?

Какими могут быть последствия американского вторжения в Иран?

Пезешкиан запросил у Трампа равноправия на переговорах

Пезешкиан запросил у Трампа равноправия на переговорах

Иран хотел бы наладить диалог с США – Трамп

Иран хотел бы наладить диалог с США – Трамп

Москва готова помочь договориться США и Ирану – МИД России

Москва готова помочь договориться США и Ирану – МИД России

КСИР готов пересмотреть оборонную доктрину

КСИР готов пересмотреть оборонную доктрину

Вашингтон рассматривает предложение о непрямых переговорах с Тегераном

Вашингтон рассматривает предложение о непрямых переговорах с Тегераном

Иранские парламентарии пригрозили агрессорам ампутацией конечностей

Иранские парламентарии пригрозили агрессорам ампутацией конечностей

&quot;Военного пути&quot; решения вопроса ядерной программы не существует - МИД Ирана

"Военного пути" решения вопроса ядерной программы не существует - МИД Ирана

Зачем США бомбить Иран?

Зачем США бомбить Иран?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы