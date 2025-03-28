США и Иран проводят прямые переговоры – Трамп

Американская сторона проводит прямые переговоры с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Они продолжатся в субботу. У нас будет очень важная встреча. Посмотрим, что выйдет"
– американский лидер
Трамп уточнил, что речь идет о контакте сторон почти на самом высоком уровне.
Глава американского государства также выразил мнение, что никто не будет спорить с тем, что достичь сделки было бы более предпочтительно, чем совершать "очевидное". Подробно раскрывать, что он имел в виду под "очевидным", Трамп не стал, однако ранее он допускал, что США придется применить силу в отношении Исламской Республики.
Президент добавил, что не хотел бы начинать процесс, который он обозначил словом "очевидное", точно так же, как этого не хочет Израиль. Это также и не в интересах Ирана, подчеркнул Трамп.
Когда журналисты поинтересовались у президента США о возможности использования военной силы, он заявил, что если американо-иранские переговоры провалятся, то этот день станет плохим днем для Ирана.
Ранее сегодня эскалацию в отношениях Вашингтона и Тегерана прокомментировали в ООН. В частности, официальный представитель ее генсека Стефан Дюжаррик заявил, что организация встревожена ростом напряженности в отношениях Америки и ИРИ.
"Мы также положительно отреагировали на новости о том, что существует возможность проведения непрямых переговоров с помощью третьей стороны"
– Дюжаррик
Представитель генсека ООН выразил надежду на то, что стороны воспользуются возможностью привлечения к переговорам посредника.