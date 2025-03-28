Авианосец ВМФ США направляется в сторону Ирана – СМИ

Военно-морской флот США усиливает группировку судов на Ближнем Востоке: в регион направился еще один авианосец.

Авианосец ВМФ США USS Carl Vinson совершает передислокацию из Тихого океана в Индийский, направляясь в сторону Ирана, сообщают СМИ.

Как уточняет издание Newsweek, авианесущий крейсер находился в западной части Тихого океана. Маршрут USS Carl Vinson пролегает через северную часть Индийского океана, что потенциально может угрожать территории Ирана.

Авианосец должен усилить группировку ВМФ США на Ближнем Востоке, где уже находится авианосец USS Harry S. Truman.

Ранее в СМИ сообщалось о переброске бомбардировщиков Northrop B-2 Spirit, которые могут нести вооружение для поражения бункеров и ядерных объектов в Иране.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками, если Тегеран откажется от переговоров по ядерному вопросу.