Россия, Китай и Иран обсудят ядерные вопросы в Москве

Москва примет трехсторонние переговоры России, Китая и Ирана 7-8 апреля. В центре внимания будет иранская ядерная программа.

Иранская ядерная программа станет темой обсуждения трехсторонних переговоров между Россией, Китаем и Ираном в Москве. Они продлятся с 7 по 8 апреля, рассказал официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

"Сегодня или завтра в Москве состоится очередная встреча в формате трех стран, на которой Россия, Китай и Иран обсудят различные вопросы, связанные с ядерной программой, Совместным всеобъемлющим планом действий и резолюцией Совета Безопасности ООН 2231"

- Эсмаил Багаи

Напомним, что 14 марта в Пекине состоялись консультации на уровне заместителей глав МИД РФ, КНР и Ирана по ядерному вопросу. Тогда стороны договорились искать "жизнеспособные и долгосрочных решения" через переговоры.

Тогда же Кремль прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Со слов пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Россия не видит признаков того, что Иран планирует иметь ядерное оружие.