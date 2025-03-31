Вестник Кавказа

В Турции заявили, что Израиль не получил от США поддержки по Сирии

В Турции заявили, что Израиль не получил от США поддержки по Сирии
© Фото: сайт ЦАХАЛ
В турецкой партии Vatan ("Родина") считают, что Израиль не получил согласие США на активные действия в Сирии.

Один из высокопоставленных членов турецкой партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа считает, что Израиль не получил от США поддержки по решению ситуации в Сирии военным путем. По словам Сефа, сейчас подходящий момент для Турции показать свою силу. 

"Израиль не получил от США ожидаемой поддержки в вопросе раздела Сирии. Единственная сила, которая заставит курдских вооруженных формирований соблюдать соглашение с правительством Ахмета аш-Шараа и интегрироваться в Сирию, - это турецкая армия. Это лучшее время, чтобы продемонстрировать железный кулак, и при необходимости этот кулак также станет предупреждением для геноцидного террористического правительства Израиля"

– Ихсан Сефа 

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль провоцирует напряженность в Сирии, что не отвечает его собственным интересам. 

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Турция планирует создать военные базы на территории Сирии, что противоречит интересам Израиля. Политик заявил, что Тель-Авив готов прибегнуть к посреднической помощи Вашингтона в случае необходимости.

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