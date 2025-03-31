Израиль готов помешать Турции создать базы в Сирии

В Израиле опасаются создания Турцией военных баз в Сирии. По словам премьера еврейского государства, они намерены помешать Турции обзавестись ими.

Израиль выступает против появления турецких военных баз в Сирии. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль собирается противодействовать этому.

"Турция хочет создать военные базы в Сирии, и это опасно для Израиля. Мы против. Мы действуем против"

– Биньямин Нетаньяху

Он подчеркнул, что разговаривал на эту тему с президентом Соединенных Штатов на их встрече в Вашингтоне.

"Я сказал президенту Трампу: "Ты мой друг, ты друг и [президента Турции Тайипа] Эрдогана, если нам понадобится твоя помощь, мы обратимся к тебе"

– глава израильского правительства

Напомним, Нетаньяху стал первым иностранным лидером, с которым Трамп проведет встречу после введения пошлин. Он также был первым, с кем встретился глава Белого дома после возвращения на президентский пост.