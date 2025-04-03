Вестник Кавказа

Торговая война США и Китая приведет к обвалу мирового ВВП – ВТО

Торговая война США и Китая приведет к обвалу мирового ВВП – ВТО
© Фото: ВТО
Глава Всемирной торговой организации предупредила о катастрофических последствиях, которые может повлечь за собой эскалация торговой напряженности между США и Китаем. По словам Нгози Оконджо-Ивеала, мировой ВВП может упасть почти на 7%.

Введение США и Китаем взаимных экстремальных торговых пошлин негативно отразится на всей мировой экономике, и особенно могут пострадать наименее развитые страны, заявила глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

По ее словам, американо-китайская торговая война с большой степенью вероятности может привести к обвалу товарооборота между этими странами, вплоть до падения на 80%.

Оконджо-Ивеала пояснила, что торговая напряженность в отношениях Китая и США, которые ведут около 3% всей мировой торговли, может ударить не только по ним самим, но и по мировой экономике в целом, причем риски здесь велики. Сильнее всего это отразится на странах, которые наименее развиты в экономическом отношении.

Глава ВТО добавила, что одним из самых опасных последствий может стать "раскол" всей мировой торговли по геополитическим линиям.

"Разделение мировой экономики на два блока может привести к долгосрочному сокращению мирового реального ВВП почти на 7%"

– Нгози Оконджо-Ивеала

Заявление главы ВТО было опубликовано после того, как президент США Дональд Трамп сообщил об очередном витке "войны пошлин" с Китаем.

Напомним, что 2 апреля американский лидер озвучил список новых торговых пошлин США, в котором минимальная ставка составляет 10%, а для тех стран, в торговле товарами с которыми у Америки дефицит, она гораздо выше. Для Китая дополнительная пошлина составила 34%. В ответ Пекин также заявил об ответной пошлине аналогичного размера. После такого шага и, соответственно, отказа китайской стороны идти на сделку, Трамп сообщил об увеличении антикитайской пошлины еще на 50%, так что в совокупности она составила 104%. Сегодня вечером глава американского государства заявил, что пошлина для Китая увеличена до 125%, причем новая ставка вступает в действие "незамедлительно".

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