Трамп снова повысил пошлины Китаю

Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на импорт товаров из Китая до 125%. Он также приостановил введение пошлин в отношении 75 государств.

Американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети обвинил Китай в неуважении к мировым рынкам и заявил о повышении пошлины на китайскую продукцию до 125%.

"Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, настоящим я повышаю пошлину, взимаемую с Китая США, до 125%, начиная с момента вступления решения в силу"

- Дональд Трамп

Помимо этого, президент Соединенных Штатов объявил о немедленном приостановлении введения зеркальных пошлин против свыше 75 государств на 90 дней.