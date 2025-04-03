Вестник Кавказа

Трамп снова повысил пошлины Китаю

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на импорт товаров из Китая до 125%. Он также приостановил введение пошлин в отношении 75 государств.

Американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети обвинил Китай в неуважении к мировым рынкам и заявил о повышении пошлины на китайскую продукцию до 125%.

"Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, настоящим я повышаю пошлину, взимаемую с Китая США, до 125%, начиная с момента вступления решения в силу"

- Дональд Трамп

Помимо этого, президент Соединенных Штатов объявил о немедленном приостановлении введения зеркальных пошлин против свыше 75 государств на 90 дней.

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