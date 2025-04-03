Китай дал ответ на пошлины Трампа

Власти Китая предприняли ответный ход на пошлины президента США, введенные в отношении импортируемых товаров из Поднебесной, повысив свои импортные пошлины на товары из США на те же 50%.

Торговая война между Китаем и США набирает обороты – в отличие от ожиданий президента США Дональда Трампа, власти Поднебесной не стали заключать торговую сделку, а приняли решение поднять ввозные пошлины на продукцию США на те же 50% - с 34% до 84%, сообщает The Global Times со ссылкой на Комиссию по таможенным тарифам при Госсовете КНР.

Помимо этого, власти КНР добавили шесть фирм из США в свой список неблагонадежных организаций, еще 12 американских компаний были включены в перечень юридических лиц, чью деятельность в обязательном порядке проверяет экспортный контроль, пишет "Интерфакс" со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Изначально планировалось, что с 10 апреля в Китае заработают дополнительные пошлины на товары из США в размере 34%, однако теперь их сумма вырастет на дополнительные 50%, а вот дата введения не изменится – новые пошлины власти страны начнут взимать с 12:01 по местному времени (7:01 мск).

Напомним, ранее американский лидер заявил, что Пекин не против заключения торговой сделки с Вашингтоном, но начать этот процесс властям КНР мешает гордость. Что касается последствий новых тарифов, то для их смягчения Китай просто манипулирует валютой, за что "надо отдать им должное", добавил Трамп.