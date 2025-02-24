Вестник Кавказа

США подняли пошлины на китайский импорт до 104% – СМИ

США подняли пошлины на китайский импорт до 104% – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый раунд в торговом противостоянии Пекина и Вашингтона: США подняли пошлины на китайский импорт до 104%. Это стало ответом на отказ Китая снять пошлины на американские товары.

Власти США повысили пошлины на китайские товары до 104%, передают американские СМИ со ссылкой на Белый дом. 

"Дополнительные пошлины в размере 104 процентов вступили в силу в полдень по восточному времени (19:00 мск), поскольку Китай не снял свои ответные меры. Дополнительные пошлины будут взиматься с завтрашнего дня, 9 апреля"

– пресс-секретарь Белого дома 

Отметим, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из 185 стран мира. Особо высоким налогом в 34% лидер США обложил импорт из Китая. В ответ Пекин ввел зеркальные пошлины в 34%. 

Решение Трампа негативно отразилось на курсе американской валюты и котировках акций американских компаний, которые значительно потеряли в цене.

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