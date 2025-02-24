США подняли пошлины на китайский импорт до 104% – СМИ

Новый раунд в торговом противостоянии Пекина и Вашингтона: США подняли пошлины на китайский импорт до 104%. Это стало ответом на отказ Китая снять пошлины на американские товары.

Власти США повысили пошлины на китайские товары до 104%, передают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

"Дополнительные пошлины в размере 104 процентов вступили в силу в полдень по восточному времени (19:00 мск), поскольку Китай не снял свои ответные меры. Дополнительные пошлины будут взиматься с завтрашнего дня, 9 апреля"

– пресс-секретарь Белого дома

Отметим, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из 185 стран мира. Особо высоким налогом в 34% лидер США обложил импорт из Китая. В ответ Пекин ввел зеркальные пошлины в 34%.

Решение Трампа негативно отразилось на курсе американской валюты и котировках акций американских компаний, которые значительно потеряли в цене.