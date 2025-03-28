Вестник Кавказа

Китай готов объявить США тарифную войну

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Китае довольно резко отреагировали на тарифные угрозы Трампа: Минторговли Поднебесной назвало происходящее обычной тактикой запугивания, заявив, что страна готова отстаивать свои права до конца.

Китай готов к "решительным контрмерам" для защиты своих прав и интересов, если США ужесточат тарифные меры, сообщили в Минторговли КНР.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что США отреагируют на 34% заградительные пошлины Китая 50% повышением тарифа на импорт из Поднебесной – в таком случае американские пошлины на китайские товары могут достичь рекордных 104%, пишет китайское информационное агентство Синьхуа.

"Так называемые "взаимные пошлины" США против Китая не имеют под собой никаких оснований и представляют собой типичную практику одностороннего запугивания. "Китай будет бороться до конца"

- Минторговли Китая

Предпринятые Китаем контрмеры – вполне законные действия, которые призваны защитить суверенитет страны, ее безопасность и развитие, а также поддержание нормального порядка международной торговли, уверены в министерстве.

Еще один аспект торговой войны раскрыл чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, передает РИА Новости.

Раздувая тему якобы "китайской киберугрозы", США пытаются самоутвердиться в киберпространстве, чтобы сдержать научно-техническое развитие Китая, сообщил он.

Истинная цель торговых санкций - создать по всему миру атмосферу тревоги, чтобы обосновать увеличение бюджета на кибербезопасность и укрепить свой полный контроль над ним.

США целенаправленно очерняют китайское сетевое и телекоммуникационное оборудование, потому что оно абсолютно безопасно, но мешает американским спецслужбам реализовывать их планы по прослушиванию и краже данных, добавил дипломат.

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