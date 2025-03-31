Трамп уверен: Китай хочет заключить сделку с США

В Пекине хотят заключить торговую сделку с Вашингтоном, уверен Трамп. По его мнению, начать процесс Китаю мешает гордость.

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай хочет заключения торговой сделки.

В рамках торгового противостояния Штаты с 9 апреля подняли пошлины на китайский импорт до 104%. Трамп заверил, что такие пошлины будут действовать до того момента, как Пекин не согласится на сделку.

"Так и будет. Я думаю, что в какой-то момент они заключат сделку. <…> Они хотят заключить сделку. Они просто не знают, как это начать, потому что они гордые люди"

– Дональд Трамп

Американский лидер отметил, что Китай для смягчения последствий новых тарифов манипулирует валютой, за это "надо отдать им должное".