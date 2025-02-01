Тарифы Трампа: почему события развиваются так быстро?

Александр Клемент

Введение Вашингтоном пошлин на товары из других стран уже привело к снижению нефтяных цен. Эксперты говорят, что, если тарифные войны продолжаться, это приводит к снижению мировой торговли, экономики и спроса на энергоносители.

Некоторые аналитики уже назвали тарифы Трампа третьим по силе фактором, влияющим на мировое сообщество (после ковида и специальной военной операции) и пророчат фундаментальные изменения, которые неизбежно будут происходить не только в ближайшее время, но и в долгосрочной перспективе.

Фондовые рынки трясет, а цены на нефть стремительно падают. Во всей этой истории поражает, что от решений одного человека, пусть лидера самой сильной страны в мире, реально так много зависит. Ведь еще недавно некоторые ставили под сомнение мощь США и подвергали остракизму все попытки властей этой страны диктовать условия мировому сообществу, отдавая пальму первенства в негласном соревновании за мировое лидерство Китаю. В прессе и комментариях к статьям, посвященным роли США в мировых событиях, можно было увидеть насмешки в адрес «поверженного титана». Этим настроениям во многом поспособствовала предыдущая администрация и лично Джо Байден, а также перегибы, допущенные администрацией демократов.

Избиратели давно привыкли к тому, что, несмотря на предвыборные обещания, после победы политика, проводившаяся предыдущими руководителями, претерпевает мало изменений. Во многих странах электорат перестал воспринимать выборы как надежду на перемены. В самих США стали даже говорить, что изменения произошли только в том, что республиканцы превратились в демократов, а демократы в «леваков».

На этом фоне агрессивная экономическая политика Трампа вызвала замешательство среди мирового сообщества. Республиканская администрация утверждает, что американцам просто надоело везде переплачивать, и надо восстановить справедливость. Посыл европейским членам НАТО заключается в том, что военное сотрудничество незыблемо, но строго на паритетных началах, предусматривающих равное вложение средств.

Бизнес-модель для ведения политики уже стала привычной для нынешней администрации США. При этом у Трампа нет друзей во внешней политике, единственный его интерес - выгода для Америки. У него нет времени на раскачку, учитывая срок нахождения на посту президента, а дальнейшее его избрание под вопросом, учитывая возраст. Возможно, поэтому события развиваются столь стремительно.