Тарифы Трампа: что это такое и против кого вводятся?

Торговые тарифы - одно из важнейших средств США для обеспечения собственной экономической устойчивости, и больше всех в их ведении преуспел Дональд Трамп. Что такое пошлины Трампа, зачем они нужны и кому угрожают - рассказываем в этом материале.

Еще во время своего первого президентского срока (2017-2021) Трамп ввел тарифы в отношении товаров из Китая, России, Японии, Европейского союза, Южной Америки и Австралии. И во время нового срока в качестве президента Трамп останавливаться не собирается.

Что такое пошлина (тариф)?

Если говорить простыми словами пошлина (или тариф) - это налог на импорт, то есть иностранные товары, которые ввозятся на территорию государства. Тарифы, которые страны вводят друг портив друга с целью оказания, в том числе и политического давления, провоцируют торговые войны. В глобальном смысле пошлины - это барьер для свободных рынков, где каждая из стран специализируется на собственном производстве, максимизируя его эффективность.

Для чего нужны тарифы?

Тарифы или пошлины нужны для ограничения импорта за счет увеличения стоимости иностранных товаров, что приводит к снижению их привлекательности для внутренних потребителей. Одновременно с этим тарифы позволяют защитить собственные компании и создать рабочие места.

Зачем США тарифы?

США в целом не вводили пошлины против других стран с 1930х годов и до прихода Трампа к власти, ориентируясь на модель свободных рынков. В результате Америка столкнулась с таким понятием, как торговый дефицит. Торговый дефицит - это ситуация в экономике, когда товаров больше потребляется, чем производится, а импорт больше экспорта. Сегодня в торговый дефицит США самый большой в мире: по состоянию на декабрь 2024 года он составляет более $122 млрд.

Дональд Трамп, первым из американских президентов после Герберта Гувера в 1930 году заявил о необходимости протекционистских тарифов для защиты экономики страны. Трамп уверен, что высокие пошлины на зарубежные товары будут стимулировать американские компании переносить производства из-за рубежа на территорию США.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пошлины Трампа

Вновь о пошлинах Трамп заговорил во время своей второй предвыборной кампании. В октябре 2024 года он назвал тарифы ”самым прекрасным словом в словаре” и обещал поднять пошлины, в частности, на китайские товары, вплоть до 60%, на 25% для Мексики и Канады, и для всего остального мира - на 20%. По мнению Трампа, такая торговая политика усилит американские позиции на международном рынке и ускорит создание новых рабочих мест в Америке.

Пошлины против Канады и Мексики

После инаугурации 20 января Трамп пообещал ввести тарифы против Мексики и Канады в размере 25% на все товары, начиная с 1 февраля.

Мексика - крупнейший торговый партнер США, на ее долю приходится 15% всего товарооборота Америки. К Мексике у Трампа две претензии: мигранты и наркотрафик, в первую очередь фентанила.

Канада - второй крупнейший партнер США и главный экспортер продукции в страну. От Канады, как и от Мексики, Трамп требует прекратить трафик фентанила.

По мнению Трампа, обе страны способны удовлетворить американские требования за счет укрепления границ.

Пошлины против Китая

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

21 января Дональд Трамп распорядился начать расследование в отношении китайско-американской торговли (Китай - третий крупнейший партнер Китая), пригрозив ввести против страны 10-процентную пошлину на все товары тоже из-за экспорта фентанила в Америку (через Мексику и Канаду). Китай действительно крупнейший в мире производитель химикатов, которые используются для синтеза фентанила, а проблему незаконного оборота наркотиков с участием китайских поставщиков уже пытались решить еще весной прошлого года Си Цзиньпин и Джо Байден.

Трамп и БРИКС

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В своем стремлении укрепить экономику США и обеспечить ”золотой век Америки” Дональд Трамп не забывает и про американскую валюту: по большому счету, именно доминирование доллара на международных рынках обеспечивает влияние Вашингтона, как политическое, так и экономическое. На днях Трамп предупредил страны БРИКС (Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР) о 100-процентных тарифах на их товары в случае, если они решат заменить доллар. От этих государств Трамп требует гарантий, что они не станут создавать собственную БРИКС валюту и не будут поддерживать какую-либо другую валюту в обход ”могущественного доллара”.

Как страны реагируют на угрозу пошлин Трампа

Надо отметить, что тарифы Трампа - мощный политический инструмент. Утром 26 января американский президент распорядился ввести тарифы против Колумбии за отказ принимать депортированных колумбийцев, вечером 26 января страны пришли к обоюдному соглашению.

Что касается других стран, которые на очереди на введение торговых пошлин со стороны Америки, то:

Канада пытается предпринять меры по патрулированию границ, в том числе с помощью дронов, кинологических отрядов и вертолетов, чтобы предотвратить введение американских тарифов, тем не менее администрацию Трампа это не устраивает.

Мексика заявила о своей готовности остановить поток мигрантов в соседнюю страну и оказывать всяческую помощь в борьбе с распространением фентаниловой эпидемии в США, однако если тарифы будут введены, то страна ответит тем же.

Китай уведомил Вашингтон о мерах, предпринимаемых в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков, и напомнил о том, что американские пошлины спровоцируют ответные меры со стороны Пекина, как это уже было во время первого срока Трампа.

Россия, от лица БРИКС, подчеркнула, что речи о создании единой валюты не идет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.