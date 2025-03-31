Вестник Кавказа

Кобахидзе раскритиковал митинг оппозиции в Тбилиси

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что за новыми акциями оппозиции в Тбилиси стоят иностранные силы.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что иностранные силы стоят за попытками спровоцировать насилие на митинге оппозиции в центре Тбилиси. 

"Сегодня иностранные силы попытались спровоцировать насилие на проспекте Руставели, а когда им это не удалось, они сами прибегли к насилию. Мы не можем давать дополнительную энергию ненависти и будем избегать любых провокаций, даже небольшой, спланированной иностранной силой"

– Ираклий Кобахидзе 

Отметим, что оппозиция ранее снова собралась на протестную акцию перед зданием парламента Грузии. Протестующие находились там всю ночь, а утром начали демонстрацию возле мемориала жертвам 9 апреля 1989 года.

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