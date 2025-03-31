Кобахидзе раскритиковал митинг оппозиции в Тбилиси

Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что за новыми акциями оппозиции в Тбилиси стоят иностранные силы.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что иностранные силы стоят за попытками спровоцировать насилие на митинге оппозиции в центре Тбилиси.
"Сегодня иностранные силы попытались спровоцировать насилие на проспекте Руставели, а когда им это не удалось, они сами прибегли к насилию. Мы не можем давать дополнительную энергию ненависти и будем избегать любых провокаций, даже небольшой, спланированной иностранной силой"
– Ираклий Кобахидзе
Отметим, что оппозиция ранее снова собралась на протестную акцию перед зданием парламента Грузии. Протестующие находились там всю ночь, а утром начали демонстрацию возле мемориала жертвам 9 апреля 1989 года.