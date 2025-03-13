Грузия намерена повысить узнаваемость страны в мире

Узнаваемость Грузии в мире может повыситься благодаря решению премьер-министра Ираклия Кобахидзе. По его инициативе в разных странах будут организованы мероприятия о грузинской культуре и истории.

Правительство Грузии планирует заняться повышением узнаваемости страны за рубежом. Соответствующее решение принял премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Осуществить задачу поручили Минкультуры страны. Оно организует в разных странах мероприятия, выставки и концерты, на которых будет представлена грузинская культура со всеми необходимыми элементами, характерными для ее истории и идентичности.

Мероприятия планируют организовать с мая по декабрь 2025 года. О том, в каких именно странах они пройдут, еще неизвестно. На инициативу выделили 6 млн лари ($2,2 млн).

Помимо министерства культуры Грузии, в реализации инициативы примут участие МИД, Национальная администрация туризма и Национальное агентство вина.