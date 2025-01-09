Вестник Кавказа

Грузия направит на развитие экотуризма более $3 млн за год

Грузия
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии будут развивать экологический туризм. Из бюджета страны на экотуризм в текущем году будет направлено свыше $3 млн.

В 2025 году в Грузии более 9 млн лари ($3,2 млн) будет выделено на развитие экологического туризма, информирует Агентство охраняемых территорий.

В планах обновление Тбилисского национального парка, обустройство 240 км конных и пеших троп по маршруту Джута-Рошка-Омало, являющемуся один из наиболее популярных в Грузии. Также в рамках маршрута будет создана инфраструктура для отдыха, появятся коттеджи для туристов.

Кроме того, в этом году внимание будет уделено инфраструктуре каньона Биртвиси. На локации появятся смотровая площадка, три подвесных моста, туристические коттеджи, качели, зиплайн и виа феррата для альпинистов.

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