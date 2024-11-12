Аджария будет привлекать туристов горными курортами

Курортная Аджария поставила перед собой новую планку – принять в 2025 году 6 млн туристов: чтобы привлечь в регион такое число путешественников, Департамент туризма Аджарской автономной республики собирается потратить 7,6 млн лари ($2,7 млн).
Как полагают в правительстве республики, потенциал Аджарии пока недооценен - а, помимо традиционного места морского отдыха, она может предложить путешественникам со всего мира прекрасный отдых на горных курортах и увлекательные экскурсии в уникальные заповедники, передает Sputnik Грузия.
Департамент уже объявил тендер на международную рекламу в целевых странах и на рекламу туристического потенциала, а также на участие региона в международных туристических выставках, фестивалях и конференциях.
Также в республике в течение года пройдет целый ряд мероприятий: представлений, шоу, инсталляций и фестивалей, задача которых – стимуляция внутреннего туризма и продвижение турпродуктов региона.
Департамент намерен снять и новый рекламный ролик о регионе, а также выпустить путеводители для туристов. Будет проведена и серьезная внутренняя работа – проанализировано состояние туризма в регионе, загрузка его гостиниц, гостевых домов и их доступности на международных платформах бронирования.