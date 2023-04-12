Где увидеть природу Грузии: топ-9 самых красивых национальных парков и заповедников

В Грузии множество национальных парков, которые идеально подходят для неторопливого хайкинга, любования горными пейзажами, а также для тех, кто любит поездки на внедорожниках и кемпинг. Расскажем о девяти самых красивых парках и охраняемых территориях, которые туристы могут посетить кроме самых популярных Тбилисского и Казбегского национальных парков.

Благодаря разнообразию ландшафтов и климатических зон, в Грузии можно найти как субтропические леса и полупустыни, так и альпийские луга. Кроме того, в стране есть виды флоры и фауны, которые не встречаются больше нигде в мире. История природоохранных зон в Грузии началась в 1912 году, когда территории в Лагодехи объявили природным заповедником. Сейчас в стране 10 национальных парков, также есть заповедники и другие охраняемые территории. Независимо от того, интересует ли больше горный туризм, спокойные прогулки, наблюдение за птицами или путешествия по бездорожью через полупустынные ландшафты, в национальных парках Грузии каждый найдет что-то для себя.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Боржоми-Харагаули

Где находится: центральная Грузия (Самцхе-Джавахети, Имерети и Шида Картли), удобно посещать из Боржоми

центральная Грузия (Самцхе-Джавахети, Имерети и Шида Картли), удобно посещать из Боржоми Когда ехать: нацпарк открыт круглый год, каждый сезон здесь по-своему красив, но в мае и июне здесь можно полюбоваться на цветение рододендрона кавказского

Основанный в 1995 году, Боржоми-Харагаули - это один из крупнейших национальных парков Грузии. Типичные пейзажи парка включают альпийские луга и леса. Здесь доступна дюжина пешеходных маршрутов, как на полдня, так и на несколько дней. Тропа для самого простого маршрута протяженностью 3км хорошо обозначена, ее можно пройти всего за 1,5 часа. Также можно исследовать парк на велосипеде или верхом на лошади. Благодаря хорошему транспортному сообщению Боржоми-Харагаульский национальный парк можно посетить в качестве однодневной поездки из Боржоми.

Мтирала

Где находится: юго-запад страны, Аджария, удобно посещать из Батуми

юго-запад страны, Аджария, удобно посещать из Батуми Когда ехать: Мтирала доступен туристам круглый год, но лучше всего приезжать весной и осенью

Расположенный на черноморском побережье Грузии, всего в часе езды от Батуми, Мтирала был объявлен национальным парком в 2007 году. В 2021 году эти территории вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть Колхидских тропических лесов и водно-болотных угодий. В нацпарке есть две пешеходных тропы: маршрут Цаблнари к озеру и водопаду общей протяженностью 7 км (идеально подходит для однодневной поездки из Батуми) и более сложный двухдневный маршрут Цивцкаро протяженностью 16 км через колхидские леса. Помимо пеших прогулок, туристы могут прокатиться на зиплайне и полазить по веревочному парку, в котором есть трассы, предназначенные как для взрослых, так и для детей.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Алгети

Где находится : центральная Грузия, Квемо Картли, удобно посещать из Тбилиси

: центральная Грузия, Квемо Картли, удобно посещать из Тбилиси Когда ехать: Алгети открыт круглый год, но лучшие месяцы для посещения - с май по сентябрь

Первоначально созданный в 1965 году в качестве заповедника, в 2007 году Алгети получил статус национального парк. Алгетский национальный парк находится в часе от Тбилиси, поэтому это один из вариантов однодневной поездки из столицы. Туристы могут пройти самостоятельно по тропе через хребет Самепо, этот маршрут протяженностью 16 км занимает около семи часов. В парке Алгети также есть канатный парк для взрослых и детей. Менее чем в часе езды от Алгети есть крепость Клдекари и каньон Цалка. С севера и востока с Алгетским нацпарком граничит Триалети, где есть еще больше вариантов для походов, включая тропу к Биртвисским каньонам и крепости Биртвиси.

Джавахети

Где находится : юг Грузии, Самцхе-Джавахети, удобно посещать из Ахалкалаки

: юг Грузии, Самцхе-Джавахети, удобно посещать из Ахалкалаки Когда ехать: лучше всего посещать Джавахети с весны по осень. Зимой это тоже возможно, но в Джавахети в это время года довольно холодно, даже озера замерзают.

Созданные в 2011 году охраняемые территории Джавахети охватывают более 14 тысяч гектаров, включая в себя Джавахетский национальный парк, заповедники Карцахи, Сулда и Ханчали, а также заповедники Бугдашени и Мадатапа. На территории Джавахети есть множество потухших вулканов и озер, включая крупнейшее грузинское озеро Паравани. На охраняемых территориях, расположенных недалеко от границы с Турцией, есть несколько пешеходных маршрутов, от простых до сложных. Офис администрации находится в городе Ахалкалаки. Джавахетский национальный парк огромен, поэтому изучать его стоит на транспортном средстве. Помимо пеших прогулок и езды на велосипеде, здесь можно рыбачить и наблюдения за птицами, которых в парке обитает около 140 видов, в том числе и фламинго.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Кобулети

Где находится : юго-запад Грузии, Аджария, удобно посещать из Кобулети

: юго-запад Грузии, Аджария, удобно посещать из Кобулети Когда ехать: с целью наблюдения за перелетными птицами лучшее время для посещения Кобулетского заповедника - весна или осень

Расположенный всего в 28 км от Батуми Кобулети получил статус охраняемой территории в 1998 году благодаря болотным угодьям Испани. Поскольку в Кобулети находятся уникальные сфагновые болота, эти территории получили статус водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции. Поскольку это заповедные места, в Кобулети есть лишь несколько коротких (примерно по 500 м) пешеходных маршрутов. По территории перемещаются по дощатым настилам, соединяющим смотровые площадки. По территории болот, покрытых сфанговым мхом, можно ходить в специальных деревянных лыжах, которые можно взять в администрации заповедника.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Мачахела

Где находится: юго-запад страны, Аджария, удобно посещать из Батуми

Когда ехать: лучше всего посещать Мачахелу в мае-июне или сентябре-октябре, поскольку в июле-августе здесь жарко и влажно

Расположенный в всего в 30 км от центрального Батуми национальный парк Мачахела был основан в 2013 году для защиты древних колхидских лесов. В нацпарке есть три маршрута для пеших походов. Однако передвигаться по парку гораздо проще на автомобиле или в составе организованной экскурсии. В нацпарке также этнографический музей, две крепости, арочные мосты, водопады и гостевые дома.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Вашловани

Где находится: юго-восток Грузии, Кахетия, удобно посещать из Дедоплисцкаро

юго-восток Грузии, Кахетия, удобно посещать из Дедоплисцкаро Когда ехать: приятнее всего поездка в Вашловани пройдет весной и осенью, а из-за особенностей рельефа нацпарк стоит посещать в сухую погоду

Вашловани - это один из самых необычных нацпарков Грузии. Он был объявлен заповедником в 1935 году и состоит из заповедника, национального парка и трех природных памятников - Орлиного ущелья, леса в пойме реки Алазани и грязевых вулканов. В парке есть семь коротких пешеходных маршрутов, но для перемещения между отправными точками потребуется автомобиль с полным приводом. Если нет возможности арендовать машину, можно поехать в джип-туры через визит-центр для посетителей или частных туроператоров. Для посещения парка требуется заранее зарегистрироваться.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Тушети

Где находится : северо-восток страны, Кахетия, удобно посещать из Омало

: северо-восток страны, Кахетия, удобно посещать из Омало Когда ехать: в Тушети большую часть года не добраться из-за перекрытия дорог снегом. Обычно можно проехать с конца мая до середины октября, но лучше ехать с июля по сентябрь

Созданная в 2003 году охраняемая территория Тушети включает в себя нацпарк и Тушетский заповедник. Тушети - это одно из самых отдаленных мест в Грузии, куда можно попасть только через высокогорный перевал Абано. В Тушети есть несколько пешеходных маршрутов, продолжительностью в 1-6 дней. Организовать такие туры можно, например, через визит-центр в Омало.

Лагодехи

Где находится: северо-восток страны, Кахетия, удобно посещать из Лагодехи

северо-восток страны, Кахетия, удобно посещать из Лагодехи Когда ехать: в Лагодехи обычно можно попасть с мая по октябрь, но лучше выбирать июнь-октябрь. При этом погоду для посещения нужно выбирать сухую, так как в заповеднике есть крутые тропы

Старейший природный заповедник в Грузии Лагодехи появился на карте страны в 1912 году. Расположенный в Кахетии на северо-востоке Грузии, недалеко от азербайджанской и дагестанской границ, это край гор и озер славится наибольшим биоразнообразием. В заказнике есть пять основных маршрутов, начиная от самого короткого в 600 метров до трехдневного к ледниковому озеру Черных скал, который можно преодолеть пешком или в рамках конного тура. Хотя большинство маршрутов относительно короткие (от 9 до 16 км), в том числе к водопадам и крепости, некоторые из них могут быть сложными для менее опытных туристов. Для посещения зон заказника у самой границы нужно получить пропуск в администрации, которая находится в городе Лагодехи, но посещение бесплатное.