Что посмотреть в Тушетии и как добраться из Тбилиси в 2024 году

Тушетия - одно из самых впечатляющих и нетронутых туристами мест Грузии, но это также один из самых удаленных уголков страны. Расскажем, как добраться из Тбилиси в Тушетию в 2024 году, где стоит остановиться по пути, на сколько дней стоит ехать в Тушетию и что там посмотреть.

Путешествие по "дороге смерти" - это приключение не для слабонервных, но если организовать посещение этого горного региона правильным образом, поездка в Тушетию оправдает затраченные усилия.

Сколько дней провести в Тушетии?

Из-за непростой дороги в Тушетию рекомендуется ехать минимум на пару полных дней. Поскольку поездка в Тушетию долгая и довольно утомительная, понадобится немного времени, чтобы просто прийти в себя. В Тушетии проложено более 10 размеченных маршрутов, рассчитанных как на однодневную прогулку, так и на 5-6 дней. Более длительные и сложные походы требуют предварительного планирования и надлежащего снаряжения. Погода в горах может быть непредсказуемой, поэтому всегда полезно иметь запасной день на случай, если условия будут неподходящие.

Как доехать из Тбилиси в Тушети самостоятельно?

Расстояние от Тбилиси до села Омало составляет примерно 190 км, в целом поездка займет около 7 часов. Причем до Квемо Алвани от Тбилиси ехать чуть более 2 часов. Расстояние от Квемо Алвани (ближайший крупный населенный пункт у подножия гор) до Омало - 77 км и на них уйдет до 5 часов (около 3 часов до перевала Абано, затем еще пару часов). В прошлом году стартовал проект по модернизации дороги в Тушетию, который планируется завершить к 2025 году. Если ехать из Телави, куда можно предварительно отправиться с ночевкой из Тбилиси, то добираться до Тушетии будет проще и быстрее.

Поскольку общественного транспорта в горах нет, ехать в Тушетию лучше с частным водителем, причем проверенным, лучше выбирать по советам знакомых или гостиницы, в которой остановитесь в Тушетии. Это может быть как машина полностью (550-700 лари из Тбилиси, 450-550 лари из Алвани), так и совместный трансфер с отправлением из Тбилиси, Телави или Алвани (до 100 лари за место).

Но до Омало есть способ добраться из Тбилиси на общественном транспорте через село Алвани. В Алвани можно доехать с тбилисского автовокзала Ортачала, но маршруток всего несколько в день (примерно в 9:00, 13:40 и 16:10), стоимость билета - 12-15 лари. Также с Ортачала доступны совместные поездки на такси до Алвани (примерно 20 лари с человека).

Проезд в маршрутке с автовокзала Ортачала в Тбилиси до Телави стоит 20 лари на человека (ходят довольно часто, раз в час или реже, начиная с 7:30). Из Телави до Алвани можно доехать на такси за полчаса за 10 лари.

Водители такси на машинах с полным приводом ожидают пассажиров на главном перекрестке в Квемо Алвани примерно с 12:00 до 16:00, это совпадает с прибытием маршруток из Тбилиси или Телави. Проезд до Омало из Алвани будет стоить около 100 лари.

Обратно из Тушетии в Тбилиси алгоритм пути такой же. Сначала на полноприводном такси из Омало до Квемо Алвани, а потом оттуда в Телави или Тбилиси на маршрутке.

Где остановиться по дороге в Тушетию?

Хотя дорога очень красивая и много где хочется остановиться, чтобы сделать фотографии, выбирать места для остановки нужно только на наименее узких участках.

Омало - это самое туристическое место в Тушетии, в том числе потому, что это первый крупный населенный пункт, куда приезжаешь из Тбилиси, а также из-за непосредственной близости к пешеходным тропам.

Большой водопад - хотя по дороге в Тушетию встречаются десятки водопадов , останавливаться стоит у самого большого, потому что там подходящий участок дороги;

Перевал Абано - самая высокая и красивая часть дороги (2826 метров), здесь можно безопасно припарковаться, есть тропы к смотровым площадкам;

Туристический центр в Нижнем Омало с маленьким музеем и сувенирным магазином.

Что посмотреть в Тушетии?

Древние башни. Каменные башни Тушетии в основном были построены в XVI-XVII веках. Они использовались как в качестве жилья, так и в оборонительных целях. Башни разбросаны по всей Тушетии, но большинство из них повреждены. Башни в Дартло были отреставрированы, поэтому именно по ним можно составить представление об их первоначальном виде.

Крепость Кесело. Средневековая крепость Кесело расположена в долине Чагма. Добираться туда нужно из села Омало, дорога пешком займет примерно 40 минут. Недалеко от этой маленькой крепости есть священный холм, куда нельзя ходить женщинам, граница отмечена. Кесело был разрушен во время монгольского нашествия, но крепость недавно восстановили.

Село Дартло. Дартло лежит в долине Пирикити на высоте 1850 метров над уровнем моря, примерно в 15 км к северо-западу от Омало. Это одно из самых живописных мест в Тушетии. Кроме отреставрированных каменных домов и башен здесь можно найти руины церкви 1801 года, реконструированный судебный зал Сабчео XVI-XVII веков и петроглифы. От Дартло стоит сходить к селам Квавло и Дано, расположенным выше. Путь по обозначенной тропе умеренной сложности в 7 км занимает около 4 часов туда-обратно. Квавло с одной сторожевой башней находится на высоте 2150 метров над уровнем моря, на машине сюда не доехать. Село Дано немного крупнее, здесь тоже есть петроглифы. Из Дано путь идет сразу к Дартло.

Церковь в Шенако. В Тушетии всего две церкви и это из них - это красивая церковь Святого Григория в Шенако, освященная в 1843 году. Через Шенако, который расположен в 10 км от Омало, проходит маршрут до села Дикло.

Село Дикло. Дикло - еще одно очень красивое село в Тушетии, расположенное, в нескольких сотнях метров от границы с Дагестаном.

Сколько стоит посещение национального парка Тушети?

Для входа в национальный парк Тушети не требуется билет или даже регистрация. Однако для посещения некоторых районов, включая руины крепости Дикло, требуется разрешение из-за близости к границе. Всю информацию о тропах и достопримечательностях можно получить в туристическом центре парка Тушети, который находится в Нижнем Омало. Карта с маршрутами стоит примерно 7 лари.