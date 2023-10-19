Загадочная южная Грузия: что нужно знать о Самцхе-Джавахети

Самцхе-Джавахети - одно из лучших направлений Грузии для гастрономических и культурных впечатлений, а также занятий на свежем воздухе, от медленных прогулок и пеших походов до рафтинга и бердвотчинга. Расскажем, где находится Самцхе-Джавахети, когда туда лучше ехать, как добраться и какие места стоит увидеть после просмотра главных достопримечательностей.

На территории Самцхе-Джавахети осталось множество крепостей, пещер и мегалитических сооружений. И все это в окружении природных красот, типичных для этого края: от широких вулканических плато и сверкающих озер до высоких гор.

В Самцхе-Джавахети можно попробовать настоящую месхетинскую кухню. Стоит обратить внимание на такие блюда как сыр тенили, вяленое мясо апохти, месхетинский хачапури и тклапи. На Джавахетском вулканическом плато самая высокая концентрация озер во всей Грузии, их здесь десятки. А Боржоми-Харагаульский национальный парк - самый большой в стране.

Где находится Самцхе-Джавахети?

Самцхе-Джавахети, расположенный на юге Грузии, представляет собой административный регион, охватывающий три историко-географические провинции: Месхети (Самцхе), Джавахети и Тори. Этот край Грузии граничит с Турцией и Арменией. Расположение между Грузией и Османской империей повлияло на многие вещи, от архитектуры до кухни. Пейзажи в этих исторических провинциях различаются: Тори, которая занимает территорию вокруг современного Боржоми, пышная и зеленая, Месхети состоит из множества ущелий и горных вершин, в то время как Джавахети - вулканическое плато на юге региона - обладает самым впечатляющим ландшафтом.

Как добраться в Самцхе-Джавахети?

Проще всего посмотреть главные достопримечательности региона во время однодневной поездки из Тбилиси с экскурсией или на трансфере.

Крупнейший город Самцхе-Джавахети и главный транспортный узел - это Ахалцихе. Сюда доходит транспорт из Тбилиси за 3,5 часа, из Кутаиси - за 4 часа, из Батуми - за 6 часов. Из Тбилиси маршрутки отправляются примерно каждые 40 минут с автовокзала Ниге у метро Дидубе.

Дорога между Батуми и Ахалцихе через перевал Годердзи довольно неровная, по этой причине маршрутки, идущие с побережья, используют главную автомагистраль через Зестафони. Если ехать по перевалу самостоятельно, необходимо проверять погодные условия перед поездкой, а автомобиль предпочтителен с полным приводом.

Если смотреть Самцхе-Джавахети подробнее, то понадобится собственный или арендованный транспорт, либо трансфер с водителем, поскольку маршрутки ходят только между городами и деревнями. С информацией по передвижению могут помочь сотрудники туристического информационного бюро в крепости Ахалцихе.

Когда лучше ехать в Самцхе-Джавахети?

Лучшее всего посещать Самцхе-Джавахети весной или осенью, однако если ехать в Джавахети и озера, то лето - прекрасное время для поездки, поскольку там ветрено. Из-за большой высоты в Джавахети очень холодные и продолжительные зимы. И хотя от вид замерзших озер и заснеженных пейзажей захватывает дух, суровые условия затрудняют передвижение. В Месхети климат, напротив, теплее, и ехать в разгар лета сюда не стоит. Весной на равнинах вокруг Табацкури цветут дикие орхидеи и другие цветы, а полях вокруг Вардзии усеяны маками.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где остановиться в Самцхе-Джавахети?

В Самцхе-Джавахети есть несколько главных центров размещения, вокруг которых можно спланировать свой маршрут. Самый большой выбор гестхаусов и отелей в Ахалцихе, также можно остановиться в районе Вардзии, Хертвиси или Тмогви. Ниноцминда служит подходящей базой для посещения озер южной части региона.

Туризм в Самцхе-Джавахети все еще в стадии развития, особенно за пределами основных туристических центров, поскольку транспортное сообщение ограничено. Начать путешествие можно с Ахалцихе, поехав дальше в Саро, Чобареки, посмотреть монастыри и крепости. Далее можно отправиться на юг к озерам, объехать Паравани и крепость Шаори, а затем продолжить путь в сторону Тбилиси через Цалку.

Что посмотреть в Самцхе-Джавахети?

Деревня Саро

Это небольшое село находится в самом сердце Месхети, примерно на полпути между Вардзией и Ахалцихе. Саро лежит высоко на хребте над рекой Чобаретисхеви в окружении широких долин. Центром села служит церковь Архангелов VII века с древними иконами. Около церкви лежат большие вулканические плиты, покрытые лишайником. Это остатки мегалитических конструкций, вокруг Самцхе-Джавахети таких было около тысячи. Возле церкви есть парковка. Большую часть территории можно исследовать, пройдя чуть более 2 км по тропе до села Ниджгори.

Мегалитические крепости

В Самцхе-Джавахети есть два крупных археологических памятника бронзового века - Абули и Шаори. Несмотря на их историческую важность, полноценные раскопки пока так и не проводились, поэтому их происхождение во многом остается загадкой. В крепость Шаори, возведенную из огромных базальтовых камней с использованием циклопической кладки, добраться проще: до нее можно добраться пешком из села Тамбовка, расположенного на северном берегу озера Паравани. Прогулка займет 3-4 часа. Тамбовка находится в 50 минутах от Ниноцминды. Крепость Шаори, предположительно построенная в первой половине II тысячелетия до н. э., была либо стратегическим укреплением, либо местом захоронения или культа.

Крепости Самцхе-Джавахети

Помимо мегалитических крепостей в Самцхе-Джавахети есть более традиционные средневековые укрепления, вдобавок очень живописно расположенные. Недавно отреставрированная крепость Хертвиси, расположенная недалеко от Вардзии - одна из самых доступных. Она выглядит очень эффектно, если смотреть со стороны шоссе, и столь же впечатляет вблизи. Хертвиси открыта для посетителей с 10:00 до 18:00 ежедневно. Вход стоит 5 лари.

Близлежащая крепость Тмогви в XII веке была передана государственному деятелю и писателю Саргису Тмогвели, который упоминался в "Витязь в тигровой шкуре". Эта крепость более отдаленная и добираться до нее сложнее. Меньшие укрепления, в том числе крепости Ахалкалаки и Аспиндза, расположены не в таких красивых местах, но тем, кого интересует средневековая замковая архитектура, их также стоит посетить.

Монастырь Святой Нино

Кроме церкви и часовни стоит посетить и монастырь Святой Нино в селе Пока, расположенном в южной части озера Паравани. Местные монахини готовят огромное количество джемов, варенья, специй, шоколада и настоек с использованием местного меда, альпийских трав и других растений. При монастыре есть магазин, где вы можно продукты, керамику, текстиль и другие изделия ручной работы. Магазин работает каждый день с 10:00 до 18:00.

Озера Джавахети

В Джавахети около 70 озер разных форм и размеров. Эти территории являются важным местом гнездования как местных, так и перелетных птиц в разное время года. Пик сезона для наблюдения за птицами - это весна и осень. Главная автомагистраль проходит мимо озера Паравани, самого большого по площади озера в Грузии, чтобы добраться до других, (например озер Бугдашени, Мадатапа и Табацкури) потребуется немного больше усилий. Офиса администрации охраняемых территорий Джавахети находится в Ахалкалаки, сотрудники офиса помогут с картами, прокатом велосипедов, снаряжением для кемпинга и другим оборудованием.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Монастырь Уде

Хотя Кахети и Имерети - самые известные винодельческие регионы Грузии, виноград выращивают по всей стране, в том числе и в Месхети, где есть местные сорта винограда (Читиствала, Читискверцха и Месхури Мцване). В монастыре Уде, где выращивают продукты питания, делают вино и даже владеют фермой по выращиванию улиток, можно посетить дегустацию местного вина, как и в соседнем монастыре Зарзма. Монастырь Уде расположен в одноименном селе в 30 минутах езды от Ахалцихе.

Гореловка и Тамбовка

В Самцхе-Джавахети живет несколько общин этнических меньшинств, в том числе духоборов - религиозной группы, зародившейся в Российской империи в XVIII веке. Духоборы подвергались преследованиям и эмигрировали. Десятки таких семей поселились на юге Грузии. Сегодня большинство оставшихся семей духоборов проживают в Гореловке, недалеко от границы с Арменией. Они говорят по-русски и поддерживают традиции своих предков. От еще одной духоборской деревни Тамбовки начинается поход к крепости Шаори.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рафтинг на реке Мтквари

Благодаря большому количеству горных рек в Грузии есть широкие возможности для занятий водными видами спорта. Только в районе Боржоми есть около дюжины компаний, организующих рафтинг. Сплав на участке реки длиной 9 км занимает около часа, плюс включает остановки для купания и прыжков с тарзанки. Сезон рафтинга длится с апреля по сентябрь.