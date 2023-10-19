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Заселенная еще с бронзового века Вардзия представляет собой массивный монастырский и оборонительный комплекс из сотен пещер, высеченных в отвесной скале в XII-XIII веках. Расскажем, как добраться до Вардзии из самых крупных городов Грузии, что там посмотреть и когда лучше ехать.

Наряду с пещерным городом Уплисцихе и монастырским комплексом Давид-Гареджи, Вардзия - это одна из наиболее знаковых достопримечательностей древней Грузии.

Где находится Вардзия?

Вардзия находится в юго-западной части Грузии, в крае Самцхе-Джавахети недалеко от границы с Арменией. Вардзия расположена примерно в 270 км от Тбилиси, но ближайший крупный город находится в 60 км - Ахалцихе. В горе Эрушети, расположенной около реки Куры, высечены более 600 скальных помещений разного свойства, от церквей и келий до столовых и библиотек.

Посетить Вардзию можно в качестве однодневной поездки как из Тбилиси, так и из Кутаиси, Боржоми или Ахалцихе. Рядом с комплексом и в окрестностях есть множество вариантов размещения, поскольку поездка из Тбилиси и Кутаиси займет много времени, а комплекс посещать лучше в утреннее время. При навигации главное не вбить координаты другого населенного пункта, который называется Вардзия, он находится в Харагаули.

Почему стоит ехать в Вардзию?

Вардзия была впервые задумана царем Грузии Георгием III как место, где жители могли укрыться от вражеских набегов. Его дочь царица Тамар превратила пещерный комплекс в самодостаточный город, а не просто место для временного убежища.

Вардзия имела 13 уровней, тянущихся примерно на 500 метров вдоль скалы, для туристов доступны не все. Комплекс кажется очень большим, но снаружи видно лишь крошечную часть этого пещерного города. Расположенные глубоко в недрах горы, пещеры соединены лабиринтом тоннелей, лестниц и террас. При этом там продолжаются раскопки, которые начались еще в советское время. Впереди много интересных находок, поскольку в период своего расцвета комплекс включал более 6000 помещений.

В 1283 году землетрясение разрушило большую часть монастырского комплекса, в результате подземных толчков часть скалы рухнула в реку, обнажив внутреннюю структуру города. После этого подземная крепость перестала использоваться в качестве оборонного пункта. В середине XVI века город захватили персы, а в конце XVI века - турками-османами, после чего до XIX века пещеры использовались лишь пастухами.

Когда лучше ехать в Вардзию?

Больше всего туристов приезжают в Вардзию с июня по сентябрь. Летом здесь довольно жарко, поэтому если есть чувствительность к жаре, не стоит приезжать сюда в июле-августе. Лучшие месяцы для поездки в Вардзию - это апрель-май и сентябрь-октябрь. Зимой Вардзия тоже выглядит интересно, а туристов почти нет, но в это время местность более скользкая.

В настоящее время на территории Вардзии располагается действующий мужской монастырь. Поэтому плечи и колени при посещении храмов должны быть закрыты, а у женщин должен быть на голове платок или шарф, если нет своего, можно взять на входе. Внутри помещений фотографировать без разрешения нельзя, но часть фресок есть и снаружи.

Сколько времени нужно на посещение Вардзии?

Хотя Вардзию можно посмотреть и за час в очень быстром темпе, рекомендуется выделить как минимум 2 часа, чтобы прогуляться по пещерам. А если брать аудиогид, прогулка может растянуться на 3 часа. Скорость прохождения также зависит от числа туристов: поскольку в монастырях есть узкие проходы, передвижение по ним в летние месяцы может занять больше времени. Посещение предполагает размеченный пешеходный маршрут в одну сторону, к кассе и автостоянке выводит специальный отдельный проход.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит посетить Вардзию?

Стоимость билета в Вардзию в 2023 году составляет 15 лари. И хотя для студентов и пенсионеров скидки не предусмотрены, детям до 6 лет вход бесплатный;

Трансфер ко входу в комплекс стоит дополнительно 2 лари на человека. Аудиогид стоит 15 лари, услуги гида на примерно час - 45 лари (у гидов есть ключи от некоторых помещений, в которые просто так не попасть);

В кассе принимаются как карты, так и наличные;

Пещерный комплекс открыт каждый день, но в летние и зимние месяцы часы работы разные (с 1 марта по 1 мая: с 10:00 до 18:00, с 1 мая по 1 октября: с 10:00 до 19:00, с 1 октября по 15 ноября: с 10:00 до 18:00, с 15 ноября по 1 марта: с 10:00 до 17:00).

Как добраться в Вардзию на общественном транспорте?

Ахалцихе - наиболее удобная отправная точка для посещения монастырского комплекса. Дорога до Вардзии из Тбилиси и Кутаиси с пересадкой в Ахалцихе занимает около 4-5 часов, а может и дольше. Поэтому лучше остаться на ночь в Вардзии или Ахалцихе или же поехать с экскурсионной группой или арендовать трансфер или взять такси.

Расстояние и время в пути до Вардзии:

Ахалцихе - Вардзия: 61 км (1,5 часа);

Боржоми - Вардзия: 108 км 2 часа);

Тбилиси - Вардзия: 226 км (4-5 часов);

Кутаиси - Вардзия: 235 км (4-5 часов).

Как добраться в Вардзию из Ахалцихе?

От главного автовокзала Ахалцихе до входа в комплекс ходят обычно две прямые маршрутки в день, есть еще маршрутки до села Мирашхани, которое находится недалеко от Вардзии. Время в пути составляет полтора часа, стоимость проезда - около 7 лари. С пересадкой можно добраться через поселок Аспиндза (откуда до Вардзии 40 минут), Толоши (20 минут до Вардзии) и Нокалакеви (15 минут до Вардзии).

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Поскольку прямых маршруток до Вардзии из Кутаиси и Боржоми нет, придется делать пересадку в Ахалцихе. Чтобы вернуться в Ахалцихе из Вардзии, нужно не пропустить последнюю маршрутку, обычно они уходят достаточно рано, около 15:00. Либо ловить проходящую на шоссе. В Ахалцихе уже можно пересесть на маршрутки до Тбилиси, Кутаиси, Боржоми и так далее.

Как добраться в Вардзию из Тбилиси?

Маршрутки до Вардзии и Ахалцихе отправляются с тбилисской автостанции "Ниге", которая находится около "Дидубе". Билеты покупаются в кассе. В Вардзию из Тбилиси ходят две прямые маршрутки: примерно в 10 и 11 утра. Стоимость проезда составляет 22 лари, время в пути около 5 часов. Маршрутки до Ахалцихе из Тбилиси отправляются каждые 40 минут или чаще, начиная с 7 с чем-то утра и заканчивая в 19:00. Дорога занимает около 4 часов, проезд стоит 15 лари. Если ехать с пересадкой, стоит приходить на самую раннюю маршрутку.

Как добраться в Вардзию из Кутаиси?

От центрального автовокзала Кутаиси до Ахалцихе ходят четыре маршрутки в день, последняя примерно в 13:00. Проезд стоит 20 лари, поездка занимает около 5 часов. Еще на вокзале можно найти совместное такси до Ахалцихе за 25-35 лари на человека.

Как добраться в Вардзию из Боржоми?

Из Боржоми до Ахалцихе идут две маршрутки, дневная и утренняя. Стоимость проезда составляет примерно 5 лари, время в пути - около часа.

Что посмотреть в Вардзии?

Колокольня - первое сооружение, которое посещают при входе в комплекс. Она был пристроена снаружи в XIII веке, уже после землетрясения. От каменной колокольни сохранился только первый ярус.

Успенская церковь - главная точка монастыря, с постройки которой все и началось. Потолок церкви украшен средневековыми фресками с библейскими сюжетами, а также с изображением царицы Тамары и ее отца. Выцветшие фрески есть и на внешних стенах храма.

Природный источник "Слезы Тамары" - сюда можно попасть через тоннель. Источник расположен недалеко от церкви, есть место, откуда можно набрать воду в бутылку.

Конюшня, трапезная, аптека, винные погреба и глиняные водопроводные трубы XII века.

Чтобы сделать красивые фотографии монастырского комплекса, следует попасть на смотровую площадку на противоположном берегу реки.