Россия и США готовят план по завершению работы МКС

В NASA рассказали о совместной с Роскосмосом разработке плана по сведению с орбиты Международной космической станции (МКС), передает ТАСС.
"Мы вместе разрабатываем детальный план прекращения (работы) станции. Есть вероятность, что это будет позже, есть вероятность, что это будет раньше - если со станцией случится что-то плохое. Мы решаем эти вопросы как команда - вместе с российскими коллегами и всеми международными партнерами"
– заместитель администратора NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс
Проект по остановке работы МКС, которая вышла на орбиту осенью 1998 года, входит в список тем, постоянно обсуждаемых РФ и США, поделился он.
"На данный момент США вкладываются в проект до 2030 года, а Россия до 2028 года - эта позиция с 2024 года остается неизменной"
– Кен Бауэрсокс
МКС - самый крупный космический аппарат в истории, станция более 25 лет используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс.