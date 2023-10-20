Россия и США готовят план по завершению работы МКС

Сведение с орбиты МКС – одна из тем, которые обсуждаются Россией и США. Роскосмос и NASA работают над детальным планом проекта.

В NASA рассказали о совместной с Роскосмосом разработке плана по сведению с орбиты Международной космической станции (МКС), передает ТАСС.

"Мы вместе разрабатываем детальный план прекращения (работы) станции. Есть вероятность, что это будет позже, есть вероятность, что это будет раньше - если со станцией случится что-то плохое. Мы решаем эти вопросы как команда - вместе с российскими коллегами и всеми международными партнерами"

– заместитель администратора NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс

Проект по остановке работы МКС, которая вышла на орбиту осенью 1998 года, входит в список тем, постоянно обсуждаемых РФ и США, поделился он.

"На данный момент США вкладываются в проект до 2030 года, а Россия до 2028 года - эта позиция с 2024 года остается неизменной"

– Кен Бауэрсокс

МКС - самый крупный космический аппарат в истории, станция более 25 лет используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс.