"Ракета Победы" готова к старту на МКС

Сегодня в 11:47 по времени Астаны (8:47 мск) в космос отправится "Ракета Победы" "Союз-2.1а", которая доставит к Международной космической станции (МКС) корабль "Союз МС-27", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
В основной экипаж космического корабля, ожидающего старта на 31-й пусковой площадке космодрома Байконур, вошли российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА американец Джонатан Ким, передает Sputnik Казахстан.
"Полет корабля к МКС пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет три часа 17 минут. Уже в 12.04 по московскому времени (в 14.04 по Астане) "Союз" пристыкуется к российскому модулю "Причал"
- "Роскосмос"
"Ракетой Победы" носитель назван неслучайно: его старт приурочен к 80-летию Победы, а корпус ракеты украшает изображение, посвященное памятной юбилейной дате.
Космонавты проведут на станции 275 дней и вернутся на Землю 9 декабря. За это время они проведут 50 научных экспериментов и в октябре выполнят два выхода в открытый космос, говорится в сообщении.