Вестник Кавказа

"Ракета Победы" готова к старту на МКС

"Ракета Победы" готова к старту на МКС
© Фото: пресс-служба корпорации “Роскосмос“
На стартовой площадке космодрома "Байконур" ждет старта "Ракета Победы" "Союз-2.1а", которая доставит на Международную космическую станцию корабль "Союз МС-27" с двумя космонавтами "Роскосмоса" и астронавтом НАСА.

Сегодня в 11:47 по времени Астаны (8:47 мск) в космос отправится "Ракета Победы" "Союз-2.1а", которая доставит к Международной космической станции (МКС) корабль "Союз МС-27", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

В основной экипаж космического корабля, ожидающего старта на 31-й пусковой площадке космодрома Байконур, вошли российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА американец Джонатан Ким, передает Sputnik Казахстан.

"Полет корабля к МКС пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет три часа 17 минут. Уже в 12.04 по московскому времени (в 14.04 по Астане) "Союз" пристыкуется к российскому модулю "Причал"

- "Роскосмос"

"Ракетой Победы" носитель назван неслучайно: его старт приурочен к 80-летию Победы, а корпус ракеты украшает изображение, посвященное памятной юбилейной дате.

Космонавты проведут на станции 275 дней и вернутся на Землю 9 декабря. За это время они проведут 50 научных экспериментов и в октябре выполнят два выхода в открытый космос, говорится в сообщении.

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