Вестник Кавказа

Астана принимает выставку "Мой космос"

Астана принимает выставку "Мой космос"
© Фото: Русский дом в Астане
В Русском доме в столице Казахстана Астане сегодня открылась Неделя космоса, в рамках которой при поддержке Роскосмоса, Казкосмоса, а также музея космодрома Байконур. проходит и выставка "Мой космос".

В столице Казахстана городе Астана сегодня открылась Неделя космоса, посвященная 60-летию первого выхода человека в открытое космическое пространство, космонавту Алексею Леонову и вкладу Казахстана в развитие мировой космонавтики, сообщили в Русском доме, на территории которого в рамках недели проходит и выставка "Мой космос".

На выставке можно увидеть скафандр первого казахстанского космонавта Айдына Аимбетова, архивные фото из музея космодрома Байконур картины из музея Технологического университета имени Леонова, а также экспонаты из коллекции Рашита Абдразакова, передает Sputnik Казахстан.

Но, конечно, ее главный экспонат – капсула космического корабля, на котором из космоса на Землю в 2015 году вернулись космонавты.

"Гвоздь программы – спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля ТПК "Союз ТМА-16М" с космическим парашютом, на котором космонавты Геннадий Падалка, Айдын Аимбетов и астронавт Андреас Могенсен вернулись на Землю, ждет вас во дворе Русского дома"

- Русский дом

Для самых маленьких посетителей работает выставка детских рисунков о космосе, рассказала руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане Ольга Филонова.

Выставка организована при поддержке Роскосмоса, Казкосмоса, министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а также музея космодрома Байконур, добавили в Россотрудничестве.

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