Вестник Кавказа

Детские лагеря Кубани и Крыма не пострадали от мазута – Минпросвещения

Детские лагеря Кубани и Крыма не пострадали от мазута – Минпросвещения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ни в одном детском лагере в Краснодарском крае и в Крыму на сегодня не зафиксированы выбросы мазута, в двух лагерях дети находятся на отдыхе в данный момент, заявили в Минпросвещения РФ. Однако, отметили в ведомстве, ситуацию летом предсказать нельзя.

Мазут, попавший в море из-за крушения танкеров в Керченском проливе в декабре, пока не обнаружен в лагерях детского отдыха ни в Краснодарском крае, ни в Крыму, поведала и.о. главы департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Анна Тимофеева в ходе совещания, которое прошло в Совете Федерации и было посвящено отдыху детей летом 2025 года.

"Но что будет дальше, пока ситуация непонятна"

– Тимофеева

Чиновница пояснила, что Минпросвещения, действуя вместе с представителями МЧС и Роспотребнадзора, тщательно мониторит ситуацию в Анапе.

По ее словам, в нынешнем году на Кубани должны организованно отдохнуть 26 тыс детей, а обычно в общей сложности количество отдыхающих детей достигает 100 тыс. Тимофеева уточнила, что часть родителей отказываются от путевок для детей, на начало апреля это сделали 16 тыс человек. Чтобы изменить ситуацию, ведомство попросило регионы закупать путевки в детские лагеря Кубани не в феврале, как обычно, а в апреле 2026 года.

В целом, отметила и.о. директора департамента, смогут ли дети купаться в море в время отдыха, решат МЧС и Роспотребнадзор. В то же время, она напомнила, что сейчас открыты федеральные лагеря "Смена" и "Орленок", и там находятся на отдыхе дети – министерство подготовило программы, по которым дети отдыхают без появления на берегу. Соответственно, созданы и программы на лето на случай если обстановка не позволит детям купаться в море.

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