Вестник Кавказа

Азербайджан передаст США факты вредительской деятельности USAID

Азербайджан передаст США факты вредительской деятельности USAID
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Генпрокуратура Азербайджана начала расследование фактов незаконной деятельности USIAD. После его завершения Баку направит отчет президенту США Дональду Трампу.

Азербайджан намерен передать администрации президента Дональда Трампа факты о незаконной деятельности Агентства по международному развитию США (USAID) на территории республики, заявил президент АР Ильхам Алиев на международном форуме "На пути к новому мировому порядку" в Баку.

Генпрокуратура Азербайджана инициировала расследование незаконной деятельности USAID. Ильхам Алиев передал, что уже осведомлен о предварительном следствии. Со слов президента, его результаты показали масштабы антиазербайджанской активности, а также попытки вмешаться во внутренние дела страны и работу правительства.

"Как только "папка" будет готова, мы представим ее администрации президента Трампа, чтобы они могли принять серьезные меры против коррумпированного USAID и его коррумпированных руководителей"

- Ильхам Алиев

Напомним, что Азербайджан объявил о прекращении работы USAID на территории страны еще 6 февраля. США было направлено уведомление об этом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1125 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В США заявили о возможности Ирана сделать шесть атомных бомб

В США заявили о возможности Ирана сделать шесть атомных бомб

Почему США и Иран враги?

Почему США и Иран враги?

Пошлины США затронут фармацевтическую продукцию – Трамп

Пошлины США затронут фармацевтическую продукцию – Трамп

Тарифы Трампа: почему события развиваются так быстро?

Тарифы Трампа: почему события развиваются так быстро?

В США внесли ясность касательно субботней встречи с Ираном

В США внесли ясность касательно субботней встречи с Ираном

Тему стамбульских переговоров с Россией раскрыли в США

Тему стамбульских переговоров с Россией раскрыли в США

Россия готова посодействовать переговорам США и Ирана по ядерной сделке

Россия готова посодействовать переговорам США и Ирана по ядерной сделке

США подняли пошлины на китайский импорт до 104% – СМИ

США подняли пошлины на китайский импорт до 104% – СМИ

Вашингтон предупредил Тегеран о еще более жестких санкциях

Вашингтон предупредил Тегеран о еще более жестких санкциях

Трамп ждет шагов от Китая по теме пошлин

Трамп ждет шагов от Китая по теме пошлин

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы