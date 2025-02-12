Азербайджан передаст США факты вредительской деятельности USAID

Генпрокуратура Азербайджана начала расследование фактов незаконной деятельности USIAD. После его завершения Баку направит отчет президенту США Дональду Трампу.

Азербайджан намерен передать администрации президента Дональда Трампа факты о незаконной деятельности Агентства по международному развитию США (USAID) на территории республики, заявил президент АР Ильхам Алиев на международном форуме "На пути к новому мировому порядку" в Баку.

Генпрокуратура Азербайджана инициировала расследование незаконной деятельности USAID. Ильхам Алиев передал, что уже осведомлен о предварительном следствии. Со слов президента, его результаты показали масштабы антиазербайджанской активности, а также попытки вмешаться во внутренние дела страны и работу правительства.

"Как только "папка" будет готова, мы представим ее администрации президента Трампа, чтобы они могли принять серьезные меры против коррумпированного USAID и его коррумпированных руководителей"

- Ильхам Алиев

Напомним, что Азербайджан объявил о прекращении работы USAID на территории страны еще 6 февраля. США было направлено уведомление об этом.