USAID в США: что за организация и почему Дональд Трамп закрыл ее?

USAID в США фактически приостановило свою деятельность после прихода в власти нового президента Дональда Трампа в январе 2025 года. Расскажем, что это за организация, чем занималась на территории других стран и почему Трамп закрыл ее.

Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом фактически объявила о прекращении деятельности USAID, а его сотрудников отправили в административные отпуска. Вспомним, что это такое, чем оно занималось и почему американское руководство решило закрыть организацию.

Что такое USAID в США?

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, или USAID) – это независимое агентство при правительстве Соединенных Штатов Америки, имеющее свой бюджет и отвечающее за управление американскими программами внешней помощи и развития.

© Фото: Официальный логотип USAID

Агентство было создано в 1961 году во время президентства Джона Ф. Кеннеди. Это стало частью реорганизации программ внешней помощи США и превращения их в одну большую структуру. Современный статус независимого агентства USAID обрело в 1998 году. Общее политическое руководство деятельностью Агентства осуществляет госсекретарь США, оно подчинено также президенту и Совету по национальной безопасности.

Бюджет USAID превышал $50 млрд. До его реорганизации в 2025 году в нем работало около 10 тыс человек, большая часть из которых вела деятельность за пределами Штатов.

Чем USAID занимается на территории других стран?

Агентство USAID вело свою деятельность в разных регионах мира – Европе, Азии, Африке Ближнем Востоке и Карибском бассейне. Американскую помощь принимали свыше 100 стран. В основном она была направлена на поддержку экономического роста, предоставление гуманитарной помощи, участие в проектах здравоохранения, сельского хозяйства, а также на содействие в улучшении качества образования и укреплении демократических институтов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

USAID в России

В России USAID работало с 1992 по 2012 годы. Решение об остановки деятельности объяснили тем, что при помощи грантов США предпринимались попытки повлиять на политические процессы в стране в пользу США. Особенно у российских властей вызывала вопрос деятельность USAID на Северном Кавказе.

USAID в Азербайджане

Еще в 2024 году Азербайджан решил не продлевать договор с USAID от 2000 года. Это связано с несоответствием деятельности агентства интересам государства. В начале 2025 года Баку уведомил руководство США о полном прекращении деятельности USAID на территории страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

USAID в Армении

В Армении USAID работало с 1992 года. В последние годы Агентство постепенно расширяло свою деятельность в стране: в 2023 году была запущена отдельная пятилетняя программа поддержки СМИ стоимостью $15 млн. Ее будущее еще не определено.

USAID в Грузии

После критики USAID новой администрацией США, пришедшей к власти в январе 2025 года, руководство Грузии во главе с "Грузинской мечтой" не раз выступали с заявлениями о вреде деятельности Агентства. В частности, отмечается финансовый вклад USAID в неправительственные организации Грузии, целью которых была дестабилизация политической обстановки в стране и создание беспорядков.

Почему Дональд Трамп закрыл USAID?

После инаугурации, что прошла 20 января 2025 года, Дональд Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США на 90 дней, чтобы пересмотреть систему расходов и убедиться в ее целесообразности.

© Фото: Белый дом

Глава ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск обратил особое внимание на деятельность USAID и пришел к выводу, что организацию необходимо ликвидировать из-за пристрастности и что ее восстановление невозможно. Он также передал, что средства от организации в основном шли на вмешательство в выборы иностранных государств.

В связи с этим, новый американский президент раскрыл беспрецедентный уровень коррупции в USAID и назначил госсекретаря Марко Рубио временным руководителем по Агентства США международному развитию. Планируется сократить штат сотрудников с 10 тыс до несколько сотен и привести деятельность USIAD в соответствие с внешнеполитическими приоритетами США. На данный момент офис организации в Вашингтоне закрыт, а также не работает сайт и другие социальные сети.