Трамп уволил генерального инспектора USAID в США

Трамп уведомил генерального инспектора USAID об увольнении. Решение уже вступило в силу, оно было принято на фоне доклада организации, в котором критиковалось руководство США.

Генеральный инспектор Агентства США по международному развитию (USAID) Пол Мартин уволен, письмо с решением президента США Дональда Трампа он получил от замглавы управления кадров американского лидера Трента Мура.

"От имени президента Дональда Трампа, я пишу, чтобы проинформировать вас о том, что ваша позиция генерального инспектора USAID ликвидирована"

– текст письма

Решение уже вступило в силу.

Мартин был уволен после того, как был опубликован доклад USAID, в котором критике подверглась администрация президента и ее действия по отношению к Агентству - сокращения штата, приостановка оказания помощи, передает телеканал NBC News.

Согласно заявлениям госсекретаря Марко Рубио, и.о. главы USAID, по некоторым направлениям, по окончании проверки, помощь может быть возобновлена и даже увеличена.