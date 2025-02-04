Вестник Кавказа

Трамп уволил генерального инспектора USAID в США

Трамп уволил генерального инспектора USAID в США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трамп уведомил генерального инспектора USAID об увольнении. Решение уже вступило в силу, оно было принято на фоне доклада организации, в котором критиковалось руководство США.

Генеральный инспектор Агентства США по международному развитию (USAID) Пол Мартин уволен, письмо с решением президента США Дональда Трампа он получил от замглавы управления кадров американского лидера Трента Мура.

"От имени президента Дональда Трампа, я пишу, чтобы проинформировать вас о том, что ваша позиция генерального инспектора USAID ликвидирована"

– текст письма

Решение уже вступило в силу.

Мартин был уволен после того, как был опубликован доклад USAID, в котором критике подверглась администрация президента и ее действия по отношению к Агентству - сокращения штата, приостановка оказания помощи, передает телеканал NBC News.

Согласно заявлениям госсекретаря Марко Рубио, и.о. главы USAID, по некоторым направлениям, по окончании проверки, помощь может быть возобновлена и даже увеличена.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1215 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Резонансное заявление Трампа о ядерной сделке осудили в Иране

Резонансное заявление Трампа о ядерной сделке осудили в Иране

Трамп заявил, что США не будут покупать сектор Газа

Трамп заявил, что США не будут покупать сектор Газа

Трамп вновь предложил Ирану сделку

Трамп вновь предложил Ирану сделку

Почему Иран не готов к переговорам с США по ядерной сделке?

Почему Иран не готов к переговорам с США по ядерной сделке?

В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Трампа

В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Трампа

Трамп захотел купить сектор Газа

Трамп захотел купить сектор Газа

Трамп готов встретиться с Путиным &quot;в подходящий момент&quot;

Трамп готов встретиться с Путиным "в подходящий момент"

Трамп говорил с Путиным - СМИ

Трамп говорил с Путиным - СМИ

Иран сможет взойти на вершину несмотря на санкции – президент

Иран сможет взойти на вершину несмотря на санкции – президент

Трамп оценил возможность встречи с Путиным

Трамп оценил возможность встречи с Путиным

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы