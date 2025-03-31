УЕФА наказал сборную Грузии за инцидент после матча с Арменией

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о наказании для грузинской сборной по футболу, которая поплатилась за недостойное поведение некоторых своих болельщиков.

Футбольной сборной Грузии предстоит выплатить солидный штраф, а ее болельщики не смогут посетить один из ее домашних матчей из-за поступков, которые фанаты совершили после игры с Арменией в марте, рассказали в Федерации футбола Грузии.

"Решением УЕФА Федерация футбола Грузии оштрафована на 40 тыс евро, сборная Грузии проведет один домашний матч без болельщиков"

– Федерация

В сообщении уточняется, что данные наказания стали ответом на факты выбегания болельщиков на поле, а также применения ими лазеров. Кроме того, фанаты использовали и пиротехнику. Они также блокировали выходы со стадиона.

В Федерации добавили, что часть наказания про матч без болельщиков касается только игр, которые проводит УЕФА, так что с пустыми трибунами сборная будет играть первый домашний матч очередного розыгрыша Лиги наций. А вот отборочная встреча на ЧМ-2026 года, которая пройдет 4 сентября и в которой Грузия сразится с Турцией, будет проходить уже при поддержке грузинских болельщиков.

Стоит отметить, что теперь Грузии предстоит без нарушений провести двухлетний испытательный срок. Если болельщики снова совершат такие проступки, то футболистам снова предстоит игра без поддержки трибун.

Напомним, что грузинская сборная наказана за ЧП после матча плей-офф Лиги наций с Арменией. Встреча прошла в Тбилиси 23 марта. После нее часть болельщиков от Грузии выбежала на поле. Там хулиганы стали кидать бутылки в направлении сектора с армянскими болельщиками. Та игра завершилась со счетом 6:1 – выиграли грузинские футболисты.