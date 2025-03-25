Вестник Кавказа

Юный российский футболист подписал контракт с английским грандом

Амир Ибрагимов
© Фото: соцсети Амира Ибрагимова
Амир Ибрагимов, выступающий в настоящее время за команду "МЮ" до 18 лет, заключил свой первый профессиональный контракт. Он присоединился к английскому гранду три года назад.

Российский 17-летний футболист Амир Ибрагимов стал игроком английского "Манчестер Юнайтед". Об этом сам игрок написал на своих страницах в соцсетях.

"Счастлив подписать мой первый профессиональный контракт с "Манчестер Юнайтед". Работа продолжается"

– Амир Ибрагимов

Срок соглашения на данный момент неизвестен.

Напомним, Ибрагимов в настоящее время выступает за команду "МЮ" до 18 лет. В текущем сезоне он провел 16 матчей, отметившись в них шестью голами и четырьмя результативными передачами.

"Студенческий" контракт с английским грандом Амир заключил три года назад. Согласно этому соглашению, он был обязан оставаться в клубе до подписания профессионального контракта.

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