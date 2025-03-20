Вестник Кавказа

Посол РФ в США раскрыл детали будущих переговоров в Стамбуле

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
10 апреля в Стамбуле пройдут очередные переговоры между дипломатами России и США. Посол РФ в США осветил основные вопросы, которые будут подниматься в ходе консультаций.

Посол РФ в США Александр Дарчиев рассказал о темах предстоящих переговоров между делегациями Москвы и Вашингтона в Стамбуле. По словам Дарчиева, стороны обсудят восстановление авиасообщения, а также возврат российской дипломатической собственности. 

"Настроены также на серьезный разговор о возврате российской стороне незаконно изъятой дипсобственности, что имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье"

– Александр Дарчиев

По словам Дарчиева, Москва и Вашингтон уже достигли продвижения в восстановлении дипломатических контактов. В частности, стороны договорились о гарантиях банковского обслуживания, что облегчит денежные переводы со стороны России в бюджеты ООН и других международных организаций.

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