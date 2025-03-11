В МИД России рассказали, когда Александр Дарчиев отправится в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, когда Александр Дарчиев отправится в США для исполнения обязанностей посла России в стране.

Александр Дарчиев, который был недавно назначен послом РФ в США, отправится к месту исполнения своих должностных обязанностей в ближайшие дни, рассказала спикер российского МИД Мария Захарова.

"Были контакты на уровне глав… с российской стороны главой направления, которое курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас как раз в эти дни собирается в США направиться, так как был туда назначен послом РФ"

– Мария Захарова

Отметим, что Александр Дарчиев получил назначение на должность посла в начале марта. Это произошло после переговоров представителей Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии, на которых стороны договорились о возобновлении дипломатических контактов.