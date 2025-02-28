Кто такой Александр Дарчиев – новый российский посол в США?

Александр Клемент

Владимир Путин назначил послом РФ в США Александра Дарчиева, который по совместительству станет также российским наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее США выдали агреман на назначение Александра Дарчиева. Расскажем, кто такой новый посол и почему именно он получил назначение.

Образование Александра Дарчиева

Александр Никитич Дарчиев родился 14 мая 1960 года.

В 1983 году окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Кандидат исторических наук.

В 1987 году в Институте США и Канады Академии наук СССР защитил диссертацию на тему "Леволиберальные силы в общественно-политической жизни США, 70-80-е годы".

В 1983-1992 годах - аспирант, младший научный сотрудник, научный сотрудник Института США и Канады АН СССР.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Работа в МИДе

В 1992 году Дарчиев перешел на дипломатическую службу. В тот период ему довелось сотрудничать с такими известными фигурами, как Юрий Ушаков (тогда посол в Вашингтоне, а ныне помощник президента РФ), Сергей Лавров (на тот момент постпред при ООН, сегодня — глава МИД) и Сергей Рябков (тогда старший советник в посольстве, сейчас замминистра иностранных дел).

Карьеру в МИД начинал в департаменте Северной Америки, в середине 1990-х стал там начальником отдела.

C 1997 по 2002 год был советником российского посольства в США.

В 2003 году стал замдиректора департамента Северной Америки.

В 2005 году вновь отправился в США, где в течение пяти лет работал советником-посланником посольства России.

В 2010-м вернулся в Москву и возглавил департамент Северной Америки.

© Фото: canada.mid.ru

Дарчиев в Канаде

24 октября 2014 года Дарчиев был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Канаде. Это был период, когда отношения двух стран серьезно ухудшились из-за присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины. С марта 2014 года Москва и Оттава последовательно ужесточали санкции в отношении друг друга. Серьезное расширение ограничительных мер произошло в 2022 году после начала российской военной операции на Украине. Дарчиев утверждал, что Канада отказалась от самостоятельной внешней политики и полностью поддерживает США по ключевым вопросам.

Почему Дарчиева назначили послом в США?

Новая должность Александра Дарчиева - самая сложная в его карьере. Наступает период, когда заинтересованные стороны приходят к пониманию того, что дальнейшая эскалация конфликта между Россией и США ни к чему хорошему не приведет, поэтому на нового посла ляжет процесс налаживания взаимодействия и улучшения взаимоотношений между странами.

В 2022 году после начала СВО Дарчиев говорил:

Стоило бы вспомнить о хорошо забытом принципе, работавшем в холодную войну, — мирном сосуществовании, несмотря на разделяющие нас ценности и идеалы.

Дипломат известен как терпеливый переговорщик, и, наверное, это качество сыграло ключевую роль в его назначении, ведь сейчас на первый план выходит именно искусство переговорного процесса. Поэтому есть надежда на то, что позиции России и Запада начнут сближаться.