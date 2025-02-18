Челночная дипломатия взялась за решение украинского конфликта

Трамп принимает Макрона, Стармера и Зеленского, Лавров и Матвиенко встречаются с Эрдоганом, российские и американские дипломаты проводят переговоры в Стамбуле - глобальный механизм решения украинского конфликта приведен в действие.

Стамбульские контакты РФ и США

27 февраля состоялась вторая встреча представителей США и России, на этот раз в Стамбуле. В отличие от Эр-Риядской встречи, являвшейся установлением первого контакта, в Турции делегации двух стран обсуждали уже практические меры - налаживание работы своих посольств. Переговоры прошли в резиденции американского консульства, состав участников для СМИ оглашен не был. Анонсируя встречу, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что экспорты высокого уровня рассмотрят работу дипмиссий, а также системный проблемы, созданные администрацией Джозефа Байдена. Темы конфликта на Украине и замороженных активов России официально обсуждать не планировалось.

Переговоры представителей США и России продлились 6,5 часов. Об их итогах известно мало. Но определенная информация через МИДы двух стран до общественности все же была донесена. Госдепартамент сообщил, что стороны определили "конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации", и Вашингтон расценивает встречу как "конструктивную".

Американцы также раскрыли некоторые имена участников диалога. Со стороны США вела переговоры зампомощника госсекретаря, курирующая политику в отношении РФ и Центральной Европы, Соната Коултер, со стороны России - директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Кроме того, Госдеп уточнил, что США выразили беспокойство из-за доступа к банковским и контрактным услугам и относительно "необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня персонала в посольстве США в Москве". "В ходе конструктивных обсуждений обе стороны наметили конкретные первоначальные шаги по стабилизации операций двусторонних миссий", — отмечает ведомство. Также делегации двух стран договорились провести следующую встречу по тем же вопросам "в ближайшем будущем". Дата и место переговоров пока не уточняются.

По информации МИД РФ, стороны согласовали порядок финансирования работы своих посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения. В официальном релизе отмечается, что были "согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе". Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся "дипломатической собственности России в США", в частности, шести объектов недвижимости, незаконно изъятыъ в 2016-2018 годах.

"Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран", — заявили на Смоленской площади. МИД России подчеркнул содержательный и деловой характер переговоров и указал на намерение продолжать диалог в будущем.

Визит Матвиенко в Анкару

Параллельно с российско-американской встречей в Анкару прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Там она провела переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщили в пресс-службе Совфеда, она передала турецкому лидеру устное послание российского президента Владимира Путина, касавшееся двусторонних отношений и актуальной международной повестки. Матвиенко проинформировала Эрдогана о ходе ее недавней встречи с турецкими парламентариями, в ходе которых были достигнуты продуктивные договоренности. Депутаты двух стран условились работать над воплощением установок глав государств.

Матвиенко поблагодарила Эрдогана за теплый прием, способствующий укреплению дружественных отношений между странами. Со своей стороны, Эрдоган дал понять, что Турция готова в любое время организовать встречу по урегулированию конфликта на Украине. Он также передал Путину, что его ждут в Турции, и "назвал российского лидера своим другом".

Надо сказать, после определенной паузы Турция активизировалась в вопросе украинского урегулирования. Параллельно с встречей в Эр-Рияде между главами МИД США и России, Эрдоган принял в Анкаре украинского лидера Владимира Зеленского. Затем в Турцию прибыл российский министр иностранных дел Сергей Лавров и провел встречу со своим коллегой Хаканом Фиданом, а также с Эрдоганом.

Европейские гости Трампа

Пока в Турции шла встреча американских и российских делегаций, в США побывали лидеры ведущих европейских стран - Франции и Великобритании. 24 февраля президент Дональд Трамп встретился в Белом доме с президентом Эммануэлем Макроном. Комментируя итоги общения с Трампом, Макрон сказал о "веской причине" у американского лидера возобновить диалог с Владимиром Путиным и допустил возможность перемирия в ближайшее время. По данным западных СМИ, якобы Трамп отказывался принимать Зеленского в "Овальном кабинете", но его уговорил Макрон, и в итоге переговоры высшего уровня США-Украина состоятся сегодня.

Несмотря на антироссийский настрой, мирную инициативу Трампа поддержал и британский премьер-министр Кир Стармер. Он поблагодарил американского лидера за возможность заключить мир. "Спасибо за то, что вы изменили ход разговора, чтобы появилась возможность заключить мирное соглашение, и мы хотим работать с вами, чтобы убедиться, что мирное соглашение будет прочным и длительным", - сказал британский премьер. Трамп отмечал ранее необходимость присутствия миротворцев на Украине, но исключил отправку американских военных. Стармер на переговорах с Трампом выразил готовность отправить британских миротворцев на Украину.

Комментируя ход переговоров по Украине, Трамп в присутствии Стармера заявил, что мир наступит "либо довольно скоро, либо не наступит вообще". Американский президент надеется, что прогресс будет достигнут очень скоро. "Мы очень усердно работаем, чтобы положить конец этой войне. Я думаю, что мы добились большого прогресса, и я думаю, что дело продвигается довольно быстро", — отметил 47-й президент США.

Суммируя события последней недели можно отметить прогресс и продвижение в украинском урегулировании. Трамп со своей стороны пытается найти точки соприкосновения с лидерами Западной Европы и Зеленским, и параллельно проводит прямые контакты с Россией при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. В то же время Анкара и Москва проводят двусторонний диалог и согласовывают свои позиции.