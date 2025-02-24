Россия и США могут восстановить авиасообщение

27 февраля в Стамбуле прошли переговоры между российскими и американскими дипломатами. Стороны обсудили возвращение РФ дипломатической собственности, а также затронули возможность восстановления авиасообщения.

В Стамбуле прошли переговоры между представителями Москвы и Вашингтона по вопросу восстановления дипломатических связей. Стороны наметили линии возможного сотрудничества, а также обсудили несколько конкретных вопросов, связанных с дипсобственностью и авиасообщением, сообщает пресс-служба МИД России.

Сообщается, что посланники Москвы и Вашингтона обсудили возвращение РФ шести дипломатических объектов недвижимости, которые были незаконно изъяты в 2016-18 годах.

Также российские дипломаты направили посланникам Вашингтона предложение восстановить авиасообщение между странами.

В целом, основной темой консультаций стало преодоление многочисленных препятствий на пути к взаимному согласию, которые были выстроены предыдущими американскими администрациями. В частности, дипломаты договорились о возобновлении финансирования дипмиссий в Москве и Вашингтоне.

Реконструкция отношений РФ и США

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" высоко оценил встречу в Стамбуле как необходимый шаг на пути к полноценном восстановлению отношений России и США.

"Когда мы говорим о реконструкции российско-американских отношений, речь идет о широком спектре проблем. Прежние, нормальные российско-американские отношения касались вопросов не только дипломатии, но и культурных контактов, и военно-технических контактов по целому ряду договоров о безопасности, и экономических контактов и так далее. Пока что мы в самом начале возвращения двух стран к диалогу, и сейчас встречи России и США ограничиваются вопросами восстановления дипломатических контактов на разных уровнях. Это встречи без сомнения важные, так как на них решается целый ряд важнейших моментов", - прежде всего сказал он.

"Восстановление дипломатических отношений, контакты российско-американских структур в двух направлениях, перспектива возвращения российских дипломатов в США, а американских в Россию – это очень важно. Здесь необходимо решить большое количество технических вопросов, касающихся численного состава посольств и консульств, самих послов, открытия закрытых в свое время консульских учреждений. Тут много разных нюансов, поэтому переговоры непростые", - отметил Дмитрий Солонников.

"Пока что контакты состоялись на техническом уровне, с участием представителей различных департаментов МИД РФ, посвященных в эти сложные технические вопросы. Контакты по другим трекам – культурному, спортивному, научному, экономическому – пока не входят в повестку прямых переговоров между нашими странами, поэтому здесь восстановление отношение стоит на месте", - добавил политолог.

Он также приветствовал российскую инициативу о восстановлении авиасообщения. "Это одно из значительных направлений восстановления реальных контактов между Россией и США. Прямое авиасообщение подразумевает решения комплекса вопросов, вплоть до того, что воздушное пространство РФ, которое сейчас закрыто для европейских и американских компаний, должно быть открыто, как и для российских компаний нужно открыть воздушное пространство по пути к США. Так что пока наблюдаем, как будет организовано это авиасообщение", - заключил Дмитрий Солонников.