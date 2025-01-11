Россия и США договариваются в Стамбуле

В резиденции американского генконсула в Стамбуле стартовали переговоры между представителями России и США по проблемам работы посольств – они идут в закрытом режиме, состав делегаций не раскрывается.

В Стамбуле в резиденции генерального консула США в Турции в 10 часов утра стартовали переговоры между дипломатическими делегациями США и России.

Переговоры проходят в закрытом для прессы формате, составы делегаций двух стран не раскрываются.

По итогам встречи российская сторона сможет оценить, насколько быстро и эффективно можно будет двигаться с США дальше в решении вопроса о возвращения посольств двух стран к нормальному функционированию.

Напомним, ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров анонсировал переговоры Москвы и Вашингтона по ликвидации проблем в деятельности посольств России и США, сообщив, что для этой цели на прошлой неделе уже прошли предварительные контакты. Также он отметил, что полноценные консультации пройдут уже на этой неделе, и выразил надежду на снятие искусственных препятствий, нагроможденных США за последние годы.