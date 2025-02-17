Вестник Кавказа

Ближневосточное турне Лаврова усилило позицию России в диалоге с США

Константин Прохоров
Ближневосточное турне Лаврова усилило позицию России в диалоге с США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За 10 дней глава МИД России Сергей Лавров посетил четыре ключевых страны Ближнего Востока.

Во второй половине февраля глава российского МИД Сергей Лавров совершил необъявленное ближневосточное турне. Сначала он побывал в Эр-Рияде, где провел переговоры по Украине с госсекретарем США Марко Рубио. Затем слетал в Анкару и обсудил региональные конфликты и двусторонние отношения с Хаканом Фиданом. Сразу после Турции Лавров направился в Тегеран, а оттуда вылетел в Доху.

Лавров в Иране

В иранской столице Лаврова ждала большая программа. Там он встречался не только с коллегой Аббасом Аракчи, но и с президентом Масудом Пезешкианом, и с духовным лидером Али Хаменеи. На переговорах с ними российский министр поднимал широкий спектр тем, включая развитие двусторонних отношений, ситуацию в Сирии и другие важные аспекты региональной и глобальной политики. Особый акцент российский министр сделал на подписанный в январе договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Россия и Иран нацелены на наращивание торгово-экономических связей, включая энергетику и транспорт. Главный проект двух стран в сфере транспорта - "Север-Юг". Иранская сторона уже который год не может достроить участок железной дороги на своей территории. По словам Лаврова, Россия выделит кредит на строительство железной дороги Решт-Астара. "Это проект, который сделает важный шаг к интеграции наших экономик", — отметил он.

Сирийский вопрос

Кроме экономики, министры иностранных дел России и Ирана уделили внимание региональным вопросам, включая Афганистан, Ливию и Сирию. В декабре прошлого года в Дамаске сменилась власть. Бегство Башара Асада обусловило ослабление иранского влияния. Иранцы вывели свои войска из Сирии. Россия сохранила их и находится в диалоге с новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа. Однако Тегеран и Москва как бывшие союзники Асада считают для себя нужным координировать позиции в САР.

Лавров заявил, что Тегеран и Москва подтвердили настрой работать вместе над обеспечением стабильности и долгосрочного мира в Сирии. «Инклюзивность процессов стабилизации в Сирии предельно важна, и мы будем ожидать результатов начавшегося сегодня Всесирийского национального конгресса, на котором будут обсуждаться задачи дальнейшего развития сирийского государства",— отметил он.

25 февраля в Сирии началась конференция по национальному диалогу, призванная дать начало формированию переходного правительства. По итогам мероприятия, по словам аш-Шараа, будет опубликована конституционная декларация, которая станет основным законом на переходном этапе.

По оценкам Аракчи, позиции Тегерана и Москвы совпадают. "Касательно Сирии наши позиции очень близкие", — сказал он, добавив, что Иран поддерживает территориальную целостность Сирии и мир в республике.

В заявлении иранской стороны, очевидно, есть намек на Израиль. Во время падения режима Асада израильская армия вошла в южные регионы Сирии и расширила свою зону контроля на Голанских высотах.

Лавров, поддержав тезис коллеги о территориальной целостности Сирии, скорее имеет ввиду курдский сепаратизм, о чем он уже говорил с турецким коллегой Хаканом Фиданом. "Какие-либо подталкивания отдельных регионов этой страны к сепаратизму, которые наблюдались в последние годы, абсолютно неприемлемы и крайне опасны", - заявил российский министр.

Помимо Сирии, Россия и Иран разделяют общую позицию по палестино-израильскому конфликту, выступая против военной операции Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан и поддерживая создание Палестины. Консолидированность Ирана и России прослеживается и в вопросе противостояния Москвы Западу на Украине. Лавров выразил "признательность иранским коллегам за взвешенную позицию, основанную на понимании первопричин этого кризиса и понимании связанной с этим российской позиции, российских озабоченностей".

Контакты в БРИКС, ШОС и ЕАЭС

Тегеран и Москва участвуют в формате "3+3" по Южному Кавказу и стремятся содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Они также объединены другими многосторонними форматами, как БРИКС и ШОС, куда вступил Иран, и взаимодействуют по линии ЕАЭС, с которым Тегеран 1 октября 2024 года подписал соглашение о зоне свободной торговли.

"Подтвержден неизменный настрой Москвы и Тегерана на углубление эффективного взаимодействия на ведущих многосторонних площадках, прежде всего, ШОС, БРИКС и ЕАЭС", - отметили в МИД РФ.

Лавров в Катаре

Сразу после поездки в Иран Сергей Лавров отправился с рабочим визитом в Катар, который является важным игроком на политической арене Ближнего Востока и выступает посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС. Доха также участвовала в обмене пленными между Украиной и Россией. Катар, кстати, высоко оценил и поддержал усилия Саудовской Аравии в организации российско-американских переговоров.

5 декабря Лавров уже бывал в Дохе на международном форуме. Там он обсуждал с Фиданом и Аракчи обострившуюся ситуацию в Сирии, однако спустя три дня режим Асада пал и необходимость в сверке часов с партнерами по "астанинской тройке" отпала.

Активизация визитов Лаврова в страны Ближнего Востока, с одной стороны, говорит о  стратегической важности России и региона друг для друга. Иран, Турция, Катар и Саудовская Аравия хотят быть партнерами России, исходя из собственных политических, энергетических и экономических интересов. В то же время, челночная дипломатия где-то отчасти, а где-то напрямую связана со стартовавшими российско-американскими переговорами и подготовкой к урегулированию конфликта на Украине.

Эр-Рияд, Анкара и Доха являются активными участниками переговорного процесса и не раз выступали посредниками при решении гуманитарных (обмен пленными), экономических и политических вопросов (зерновая сделка, Стамбульский меморандум). "Сверка часов" с Дохой и Анкарой важна для сохранения их успешной роли в миротворчестве.

Что касается Ирана, то укрепление стратегического партнерства с Россией важно для обеих стран для усиления своих карт в диалоге с Западом будь то "ядерная сделка" или украинская тематика.

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