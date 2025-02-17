О чем договорились Лавров и Фидан?

Главы МИД России и Турции обсудили в Анкаре двусторонние отношения, Украину и Ближний Восток.

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров отправился в Иран, а накануне он успел съездить в Турцию. Если вспомнить, что неделю назад был в Эр-Рияде, то можно сказать, что у главы российской дипломатии продолжается ближневосточное турне. Так или иначе все эти встречи связаны с украинской проблематикой, мировой конфронтацией и перспективами отношений Москвы с Западом. При этом министр не упускает возможность обсудить растущие связи России со странами Ближнего Востока.

Российско-турецкие переговоры

На встрече в Анкаре 24 февраля Лавров и глава турецкого МИД Хакан Фидан отметили сохранение тесных отношений. Несмотря на международную напряженность, двусторонние связи Турции и России остаются крепкими, подчеркнул Лавров. Он также обратил внимание, что главы государств находятся в постоянном контакте и дважды виделись в прошлом году - в Астане на ШОС и в Казани на саммите БРИКС. Лавров приветствует активизацию межпарламентских связей. По его словам, на этой неделе в турецкую столицу приедет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Лавров и Фидан обсуждали пути расширения двусторонних торгово-экономических отношений, включая энергетику, проекты АЭС "Аккую" и трубопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток". Министры отметили заинтересованность стран и потенциал кооперации в финансово-банковском секторе, промышленности, логистике и туризме.

Экономические связи России и Турции солидны. Для России Турция - третий торговый партнер, такое же место Москва занимает в товарообороте Анкары. Однако из-за санкций темпы торговли страдают. В первом полугодии 2024 года поставки РФ в Турцию составили $22 млрд - на 10% меньше аналогичного периода 2023 года. Кроме того, санкции Запада мешают финансовым операциям. Из-за действий Минюста США заморожен перевод $2 млрд на финансирование АЭС "Аккую" через американские банки JPMorgan.

Несмотря на это, проект "Аккую" реализуется. "Все четыре энергоблока строятся одновременно в круглосуточном, без преувеличения, режиме", – сказал Лавров.

С Фиданом он также обсудил вопрос безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", которые уже подвергались риску из-за украинских военных операций. Лавров заявил, что Киев "норовит террористическими актами подорвать нормальное функционирование энергетических объектов, включая трубопроводы".

Украинский вопрос

Одной из основных тем переговоров глав МИД России и Турции стало украинское урегулирование. Анкара уже многое сделала, чтобы претендовать на статус посредника. Знаменитые стамбульские соглашения, зерновая сделка и обмены пленными проходили при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако встреча глав МИД США и РФ состоялась на прошлой неделе не в Анкаре, а в Эр-Рияде.

Несмотря на это, Россия не отстраняет Турцию от урегулирования и, по словам Лаврова, турецкая сторона была тщательно проинформирована о российско-американских переговорах, которые прошли в Эр-Рияде 18 февраля и получили "весьма позитивную оценку с точки зрения появившейся, наконец, возможности иметь нормальный диалог, несмотря на многочисленные противоречия". Российский министр также сообщил, что контакты с американскими партнерами продолжатся.

После встреч в Эр-Рияде было достигнуто соглашение о возобновлении коммуникации "по всем вопросам", включая двусторонние отношения, украинские проблемы и ситуации в Ближнем Востоке. Лавров выделил, что наиболее простым из этого процесса является восстановление полноценной работы посольств – российского в Вашингтоне и американского в Москве.

Фидан дал понять, что Турция стремится к миру, спокойствию и благосостоянию для обоих своих соседей. Глава МИД Турции также сообщил, что его страна придает большое значение новой инициативе США, "которые сосредоточены на окончании этого конфликта". Он заверил, что Турция, как и прежде, готова предоставить площадку для переговоров, и Анкара согласна на участие в мирном процессе настолько, насколько на это будут готовы США, Россия и Украина.

Ближневосточные темы

Россия и Турция имеют интересы и большой опыт миротворчества на Ближнем Востоке. Среди обсуждаемых тем министры выделили Палестину и Сирию. По первой теме стороны разделяют общую позицию по созданию, как сказал Лавров, независимого государства, "которое сосуществовало бы бок о бок с Израилем в мире и безопасности".

По вопросу же Сирии Россия и Турция заинтересованы в сохранении ее стабильности и единства. Лавров и Фидан заявили о недопустимости создания независимого Курдистана. Российский министр обвинил США в том, что они "финансировали квазигосструктуры, создававшиеся на северо-востоке страны, чтобы подпитывать курдский сепаратизм". Со своей стороны Фидан отметил: "События, происшедшие за последние три месяца, вселяют надежду. Мы будем поддерживать народ Сирии в этом процессе,— сказал господин Фидан.— Мы ожидаем, что все будут уважать интересы Турции в области безопасности".

Одним словом, визит Лаврова стал "сверкой часов". Турция и Россия сохраняют партнерство, готовы вместе решать конфликты на Ближнем Востоке и коммуницировать по урегулированию украинского вопроса.