Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направляется в Иран с рабочим визитом, сообщается на сайте МИД РФ.
Лавров прибудет в Тегеран по приглашению иранского коллеги Аббаса Аракчи.
Министры предметно обсудят двусторонние отношения, которые официально поднялись на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства после подписания в январе в российской столице нового базового межгосударственного договора.
"Особый упор в ходе переговоров планируется сделать на дальнейшем наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых совместных проектов в областях энергетики и транспорта"
– МИД России
Также стороны обменяются мнениями по таким вопросам, как ситуация в Сирии, Закавказье, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива, обсудят ближневосточное урегулирование, каспийскую проблематику и ситуацию вокруг СВПД.