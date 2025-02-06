Вестник Кавказа

Лавров направляется в Иран

Лавров направляется в Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД России прибудет сегодня в Тегеран. Рабочий визит совершается по приглашению главы МИД Ирана. Стороны обсудят сотрудничество, СВПД, вопросы международной повестки.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направляется в Иран с рабочим визитом, сообщается на сайте МИД РФ.

Лавров прибудет в Тегеран по приглашению иранского коллеги Аббаса Аракчи.

Министры предметно обсудят двусторонние отношения, которые официально поднялись на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства после подписания в январе в российской столице нового базового межгосударственного договора.

"Особый упор в ходе переговоров планируется сделать на дальнейшем наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых совместных проектов в областях энергетики и транспорта"

– МИД России

Также стороны обменяются мнениями по таким вопросам, как ситуация в Сирии, Закавказье, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива, обсудят ближневосточное урегулирование, каспийскую проблематику и ситуацию вокруг СВПД.

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