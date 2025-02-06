Вестник Кавказа

Лавров посетит Тегеран в ближайшие дни

Лавров посетит Тегеран в ближайшие дни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана анонсировали скорый визит главы МИД России. Лавров и Аракчи обсудят двусторонние взаимоотношения и международную ситуацию на встрече в ближайшие дни.

Визит в Тегеран вскоре совершит министр иностранных дел России Сергей Лавров, поведал официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, передает агентство Fars.

"Визит министра иностранных дел России в Тегеран пройдет в рамках продолжающихся консультаций между исламской республикой и РФ по вопросам двусторонних отношений, а также региональной и международной повесток"

– МИД ИРИ

Также, по данным СМИ, 23-24 февраля глава российского внешнеполитического ведомства с визитом прибудет в Анкару.

В иранской столице российского министра ожидают, согласно сведениям информационного агентства Tasnim, 25 февраля. Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудят в том числе сирийский вопрос.

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