Вестник Кавказа

Россия и США возьмутся за устранение проблем в работе посольств

Россия и США возьмутся за устранение проблем в работе посольств
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и США проведут переговоры по ликвидации проблем в работе посольств двух стран. Полноценные переговоры состоятся на этой неделе.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров анонсировал переговоры Москвы и Вашингтона по ликвидации проблем в деятельности посольств России и США.

Выступая на пресс-конференции в Анкаре, руководитель внешнеполитического ведомства России сообщил, что для этой цели на прошлой неделе уже прошли предварительные контакты.

Министр отметил, что полноценные консультации состоятся уже на этой неделе. Он выразил надежду на снятие искусственных препятствий, нагроможденные Штатами за последние годы.

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