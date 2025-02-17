Госдеп США: Россия – глобальная держава

В Госдепе заявили, что у США должны быть контакты с Россией. В американском ведомстве подчеркнули, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать.

Американский госсекретарь Марко Рубио обвинил администрацию экс-президента США Джо Байдена в том, что при ней Вашингтон потерял контакт с Москвой.

Глава Госдепа подчеркнул, что даже в разгар холодной войны между СССР и США оставались контакты. Он отметил, что сейчас Россия и США могут сотрудничать по различным вопросам.

Рубио заявил, несмотря на препятствие в виде конфликта на Украине, у США должна быть возможность вести диалог с Россией. Госсекретарь назвал Россию глобальной державой.

По его словам, контакты с Москвой необходимы для того, что проверить ее намерения в отношении окончания украинского конфликта. Он добавил, что обе страны могут сотрудничать.

Говоря о недавней встрече с российской делегацией в Эр-Рияде, глава Госдепа США сказал, что у самой встречи была другая цель, территориальные вопросы по Украине не поднимались.

Госсекретарь уточнил, что переговоры с Россией в Эр-Рияде были направлены на обсуждение перспектив мирного процесса на Украине. Он добавил, речь не шла и о снятии санкций.

Рубио подчеркнул, что вопрос об отмене антироссийских ограничений на встрече в Эр-Рияде не поднимался, так как дискуссии в настоящее время не достигли этой стадии.

Он сообщил, что Штаты продолжают консультации с Евросоюзом и Украиной. В то же время он заявил о важности поддерживать диалог с Россией, несмотря на разногласия.

Руководитель Госдепа отметил, что Россия имеет влияние в Сирии, а также вовлечена в процессы, которые происходят на Ближнем Востоке, Западном полушарии и Европе.

Помимо этого, он рассказал о возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, что переговоры лидеров должны быть субстантивными.

Госсекретарь добавил, что встречи глав государств не проводятся просто так, а их время во многом зависят от того, удастся ли достичь прогресса в вопросе по конфликту.

"Президент хочет знать, серьезны ли русские в намерении закончить войну, и если да, то на каких условиях. Единственный способ выяснить это – вступить в диалог"

- Марко Рубио

Интересы США в контактах с Россией

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие цели преследует администрация Дональда Трампа налаживанием подорванных при Джозефе Байдене отношений с Россией.

"Первый, важнейший интерес Белого дома – это остановка боевых действий на Украине. Администрации Трампа это нужно по нескольким причинам, одна из них – гуманитарная, так как Трамп в самом деле не хочет, чтобы люди гибли на войне, начатой администрация Байдена. Вторая причина – прекращение бессмысленной траты огромных денег. Эти деньги нужны самим США, чтобы проводить многочисленные реформы, регулировать миграционные процессы, ремонтировать дороги, строить школы и госпитали, вкладывать в развитие высоких технологий. Трамп видит, что выгоды от отправки денег на Украину никакой. Еще одна причина заключается в том, что украинская война против России — это проект врагов Трампа. И Зеленского, и весь киевский режим поддерживают враги Трампа, и он, конечно, хочет их одолеть ", - прежде всего сказал он.

"Второй интерес – противостояние Китаю. Китай является главным конкурентом Америки на будущие десятилетия с точки зрения больших технологических проектов и борьбы за доминирование в глобальной экономике и технологиях. Санкции против России прямо толкают российскую экономику в объятья китайской экономики, что очень невыгодно американцам", - продолжил Сергей Марков.

"Третий интерес – успокоить ситуацию, которая может привести в перспективе к ядерной войне через прямое столкновение России и США. Кроме того, довольно много у американцев экономических проектов, по которым они могут сотрудничать с Россией – и Трамп хочет продолжить это сотрудничество. Россия — большая экономика, 5-6-я в мире, с ней выгоднее торговать, чем закрываться от нее. Это поможет реализации второго интереса: американцы хотели бы, чтобы Россия экономически была привязана к американской технологической системе, а не к китайской", - отметил политолог.

При этом он подчеркнул, что Дональду Трампу придется преодолевать мощное внутриполитическое сопротивление диалогу США с Россией. "Подход администрации Трампа к контактам с Москвой не является консенсусным. Против него категорически выступает та часть политического класса, что связана с Демократической партией США. Но самое главное, против него глубинное государство, совокупность американских спецслужб и финансовых структур, не работающих в публичном поле. Они всегда были противником Трампа, весь прошлый срок он потратил на борьбу с глубинным государством. Тогда в итоге он скорее проиграл, поэтому не исключено, что и теперь глубинное государство окажется сильнее", - заключил Сергей Марков.