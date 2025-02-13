"Лед тронулся": к чему США и Россия пришли в Саудовской Аравии?

18 февраля в Эр-Рияде состоялась историческая встреча. Можно ли говорить о начале разморозки отношения США и России и запуске украинского урегулирования?

Спустя почти три года между представителями властей США и России состоялась официальная встреча. В столице Саудовской Аравии почти пять часов разговаривали глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков с госсекретарем Марко Рубио, спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и помощником Трампа по национальной безопасности Майком Уолцем.

Сам факт переговоров уже является достижением. Ведь с начала специальной военной операции байденовский Вашингтон устроил Москве бойкот, инициировал тысячи санкций и пытался исключить Россию из всех международных организаций. Администрация Дональда Трампа учла ошибки Джозефа Байдена и поняла, что для решения мировых и региональных проблем разговаривать с Россией нужно. Со своей стороны Москва добилась уважения главной страны в блоке НАТО и по достоинству оценила готовность Белого дома к диалогу.

Оценка Кремля

В повестке дня переговоров двух делегаций была не только Украина, но также двусторонние отношения и мировая безопасность. Само содержание беседы, как и ожидалось, осталось за кулисами. Однако из заявлений ее участников для прессы можно сделать определенные выводы.

Ушаков оценил результаты встречи как "неплохо". По его словам, США и Россия договорились "продвигать двусторонние отношения". Стороны планируют сформировать команды переговорщиков для решения украинского вопроса. Консенсуса об условиях урегулирования конфликта у Вашингтона и Москвы пока что нет, но стороны стремятся к этому. "Пока трудно сказать, что сближаются, но разговор об этом был. Мы будем учитывать интересы другие и продвигать двусторонние отношения", - отметил Ушаков.

Крайне важно, что Россия и США договорились "учитывать интересы друг друга". Одна из основных целей сторон - организовать встречу лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако, как отметил Ушаков, она вряд ли состоится на следующей неделе, и даже конкретных дат еще нет. При этом США и Россия работают над созданием "условий для встречи" Путина и Трампа.

Оценка МИД РФ

Итоги переговоров во время пресс-конференции подвел и глава российской дипломатии. Сергей Лавров заявил, что великим державам нужно поддерживать диалог.



"Около часа говорили и о наших двусторонних отношениях, и о том, как важно обеспечивать в мире если не полное согласие, оно невозможно, но, по крайней мере, готовность великих держав в любой ситуации поддерживать нормальный, профессиональный диалог, стараться услышать друг друга и, соответственно, извлекать уроки из происходящего и не допускать каких-то конфликтов и кризисов

- Сергей Лавров

Разговор с Рубио и Уиткоффом он считает "полезным", так как стороны не просто слушали, но и слышали друг друга. Практическим итогом встречи стала договоренность нормализовать работу дипломатических миссий США и РФ. Стороны хотят снять препоны для работы дипломатов, такие как высылка сотрудников посольств, арест имущества и ограничения банковских переводов. Все эти помехи были созданы при Байдене.

Среди других итогов Лавров назвал обсуждение процесса украинского урегулирования и создание условий для восстановления сотрудничества Вашингтона и Москвы.

Кроме Украины США и Россия хотят наладить сотрудничество "в полном объеме" и распространить его на экономику и геополитику - зону мировых конфликтов, отметил Лавров. По его мнению, переговоры в Саудовской Аравии показали решимость США продвигать вперед отношения. Российский министр также поблагодарил Эр-Рияд за площадку для встречи.

Оценки Госдепа

Позитивно-сдержанно встречу оценили и американские представители. Марко Рубио сделал акцент на самом факте встречи после многолетней заморозки связей.

"Я считаю, что эта встреча была важной, потому что у нас почти три года не было серьёзного взаимодействия с Россией. Теперь есть основа для будущих обсуждений", – сказал госсекретарь.

- Марко Рубио

Рубио не строит иллюзий о том, что конфликт на Украине удастся решить быстро. Для этого потребуется "сложная и напряженная дипломатия" и длительное время. Глава американской дипломатии считает, что только уступки всех сторон и приемлемые условия мира сделают его реальным.

При этом мир не должен быть временным. Трамп не хочет допустить возобновления войны "через 2-3 года". Здесь речь идет не только об издержках США в целом, которые распыляют силы на Россию, в то время как Вашингтон хочет сдерживать Китай. Для самого Трампа, пообещавшего решить конфликт на Украине, повторение хрупких "Минских соглашений", заключенных при Бараке Обаме, будет большим провалом в плане перспектив Республиканской партии на следующих президентских выборах.

На двустороннем треке Рубио видит хорошие перспективы сотрудничества между США и Россией, путь к которому откроет конец конфликта на Украине. Но уже сейчас, после встречи в Эр-Рияде, госсекретарь сказал о том, что заложена "основа будущего взаимодействия". Следующим этапом переговоров станет восстановление работы дипмиссий. США не считают возможным вести диалог с Россией по Украине "без нормальной работы дипмиссий", дал понять Марко Рубио, отметив, что восстановление дипотношений может пройти довольно "быстро".

Оценки Европы

Встреча в Эр-Рияде и выступление Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности сильно разочаровали европейцев. Местные СМИ вышли с заголовками "Мир Трампа и Путина", подразумевая, что в большой политике не осталось места Евросоюзу. Президент Франции Эмманюэль Макрон спешно созвал саммит в Париже, чтобы оценить возможности Старого Света влиять на переговорный процесс по украинскому конфликту.

ЕС тоже хочет быть за столом переговоров, однако Брюсселю кажется, что Трамп договаривается за его спиной. Чтобы немного успокоить Европу, Рубио из Эр-Рияда поспешил заявить, что Евросоюз в какой-то момент "должен оказаться за столом переговоров", потому как вводил санкции против России.

Холодный душ Зеленскому от Трампа

Когда в Эр-Рияде наступила глубокая ночь, Дональд Трамп решил поддержать переговорщиков. Из своей резиденции в Мар-а-Лаго он назвал встречу "очень хорошей"; переговоры сделали его "намного более уверенным" в достижении украинского урегулирования. Попутно он кинул камень в огород Зеленского, который в это время встречался с турецким президентом в Анкаре: Трамп объявил, что того поддерживают лишь 4% украинцев. Поэтому, по словам Трампа, на Украине нужно провести выборы.

Американский лидер также обвинил украинского в том, что тот за три года не смог сесть за стол переговоров с Россией. Еще больше раздражая Киев, Трамп сказал, что Россия "очень быстро" может уничтожить всю Украину, но не делает этого. Так глава Белого дома оказывает давление на Зеленского, как бы отговаривая его от мысли продолжать воевать вместо заключения мира.

Вслед за Рубио Трамп решил еще больше утешить обиженную Европу и сказал, что не видит причин для сворачивания присутствия войск США в Европе ради мира на Украине. Но здесь же добавил "ложку дегтя", предложив европейцам ввести войска на Украину без США, на что, естественно, европейцы не готовы. Вдобавок к этому Трамп снова напомнил европейцам, что Америка гораздо больше потратила на Украину и потребовал от ЕС "уравнять" вклады. От самого Киева Трамп потребовал отчетности об использовании выделенных США сотнях миллиардов долларов.

В сухом остатке

Резюмируя итоги вчерашней встречи в Саудовской Аравии, можно сказать следующее:

Россия и США начали восстанавливать открытые политические контакты

Россия и США хотят восстановить и восстановят работу дипломатических миссий

Москва и Вашингтон готовы вместе решать украинский конфликт, о чем говорили во время телефонного разговора Путин и Трамп

При этом пока что консенсуса об условиях урегулирования конфликта на Украине между США и Россией нет

Москва и Вашингтон сходятся во мнениях, что на Украине нужны президентские выборы и легитимный глава государства для подписания мирной сделки

Россия и США настроены на восстановление экономических отношений, но после решения конфликта на Украине

Трамп допускает участие Европы в мирном процессе, но Россия, как заявили в МИД РФ, против этого

Контакты между американскими и российскими представителями будут продолжаться, в том числе на уровне рабочих групп

Стороны работают над подготовкой первой встречи Путина и Трампа