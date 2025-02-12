Кремль приветствовал переговоры в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал оценку состоявшимся в Эр-Рияде переговорам между Москвой и Вашингтоном. Стороны обсуждали восстановление отношений между странами, а также проблемы урегулирование украинского кризиса.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков оценил прошедшие в Эр-Рияде переговоры между представителями США и России.

По словам Дмитрия Пескова, переговоры позволили сторонам добиться поворота в сторону мирного урегулирования украинского кризиса.

"Был сделан очень-очень важный шаг в сторону создания необходимых условий для выхода на мирное урегулирование. И была проявлена должная политическая воля с обеих сторон, я имею в виду Россию и США"

– Дмитрий Песков

Песков также оценил политические настроения в Киеве. По словам спикера Кремля, у Зеленского пока нет четко обозначенной позиции, украинский политик делает противоречивые заявления. Песков также отметил, что у Москвы нет представлений о составе команды украинских переговорщиков, данный вопрос является делом Киева.

Дмитрий Песков особо подчеркнул, что переговоры были посвящены восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном. Спикер Кремля не дал однозначного ответа на вопрос об обсуждении сторонами прекращения огня на Украине.

"Вчера главным образом переговоры были посвящены теме российско-американских отношений. С тем, чтобы создать необходимые условия для выхода на процесс мирного урегулирования"

– Дмитрий Песков

Отметим, что представители Москвы и Вашингтона провели первую за несколько лет встречу, в рамках которой обсуждалась нормализация отношений между странами и восстановление дипломатических контактов. Также стороны договорились о запуске процесса по украинскому урегулированию.

Перспективы урегулирования

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что после первого позитивного шага России и США предстоит пройти еще долгий путь к полноценному решению украинской проблемы.

"Нас ожидают долгие-долгие переговоры, и их результат предсказать не может никто. Накануне мы увидели, что есть пока еще небольшие точки соприкосновения между Москвой и Вашингтоном, главная из которых заключается в том, что нужно достичь мира. Это понимание объединяет позиции России и Соединенных Штатов и отличает их от позиции Европы и Украины, считающих, что война должна быть продолжена", - прежде всего сказал он.

"Также накануне стало ясно, что есть согласие о необходимости учитывать интересы России и Украины. Есть согласие по военному нейтралитету Украины. Но по остальным точкам, по более мелким аспектам урегулирования остались противоречия. Поэтому я бы навскидку и приблизительно оценил бы перспективы урегулирования так: после встречи в Эр-Рияде вероятность подписания мирного соглашения выросла до 20%, а концу года, если позитивная динамика сохранится, она должна достигнуть 65%", - ожидает Сергей Марков.

Диалог без между РФ и США

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" призвал дождаться первой встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. "Вчерашняя встреча имела переходный характер: дипломаты договаривались о начале переговорного процесса. Реальные переговоры начнутся между Путиным и Трампом, и они точно будут непростые и долгие. Пока даже неизвестно, где и когда состоится встреча президентов", - сообщил он.

"В целом, основной процесс – это попытка стабилизировать российско-американские отношения, а уже в рамках этой стабилизации будет решаться украинский конфликт. Американцы пока только в общих чертах говорят, что выступают за решение, но фактуры у нас нет. По сути, их позиция – это заморозка конфликта, что для Москвы неприемлемо. Как тут быть – это и есть предмет переговоров. Пока идет подготовка переговорного процесса, и какие-то выводы можно будет сделать только после окончания организационных процедур", - подчеркнул Константин Блохин.

Перспективы урегулирования за пределами диалога Москвы и Вашингтона пока не видно. "Зеленский и Евросоюз являются препятствием к этому урегулированию, выступая за продолжение боевых действий. Зеленский вообще не может существовать как политик вне военной логики. Евросоюз ненавидит Трампа и еще больше ненавидит Путина и Россию. Поэтому пока вопрос решается в пределах двусторонних отношений: США стараются выйти из украинского конфликта, сохранить лицо и получить некую прибыль (в виде редкоземельных металлов)", - отметил американист.

"Европа, скорее всего, по инерции будет еще год-два продолжать поддержку Украины, наблюдая, как складываются отношения Дональда Трампа с глубинным государством в США, как происходит продвижение российских войск и какой будет общая мировая экономическая динамика. Пока перспективы выглядят именно так", - заключил Константин Блохин.