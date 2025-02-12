Сергей Лавров подвел итоги встречи Россия-США в Эр-Рияде

Во вторник в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями России и США. По их итогам стороны договорились сформировать процесс по украинскому урегулированию, решить вопрос с назначением послов в обеих странах и подтвердили настрой на возобновление отношений в полном объеме.

Россия и Соединенные Штаты достигли договоренности о формировании процесса по украинскому урегулированию. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с американской делегацией, состоявшихся 18 февраля в столице Саудовской Аравии.

"Мы согласовали, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы. Как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы, как президент Путин сказал президенту Трампу, тут же обозначим нашего участника этого процесса"

– Сергей Лавров

Он уточнил, что РФ и США будут регулярно проводить консультации, посвященные данной тематике.

"Что касается украинской тематики, то я упомянул договоренность о том, что американцы назначат своего представителя, и мы ответим взаимностью. После этого соответствующие консультации начнутся и будут носить регулярный характер"

– глава российского МИД

Лавров отметил, что на встрече в Эр-Рияде стороны договорились создавать условия по мере процессов, связанных с урегулированием украинского кризиса, и параллельно заниматься созданием условий, направленных на возобновление российско-американских отношений в полном объеме и расширение сотрудничества на самые разные сферы.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что участники переговоров согласились также обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне. Он добавил, что РФ и США решили "раз и навсегда" решить проблему функционирования дипмиссий.

Кроме того, российский министр акцентировал внимание на том, что делегации двух стран выразили заинтересованность в том, чтобы делать все в целях объединения усилий в геополитических сферах и экономических делах.

"Была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного сотрудничества (России и США – прим. ред.)"

– глава министерства

Подводя итоги сегодняшней встречи, он подчеркнул, что она получилась очень полезной.

"Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию"

– российский министр